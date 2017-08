Iš Birling Gapo paplūdimio evakuoti poilsiautojai. Apie 50 žmonių skundėsi sudirgusiomis akimis ir perštinčiomis gerklėmis. Gyventojams patariama vengti paplūdimio, taip pat užverti langus bei duris.

„Panašu, kad tai sukėlė gūsis iš jūros, tačiau jo šaltinis dar nenustatytas“, – teigia Sasekso policija.

Liudininkai pasakoja, kad šiam chemikalui patekus į akis, jas itin stipriai degino, o kai kurie žmonės negalėjo normaliai kvėpuoti. Anot jų, buvo matomas rūkas, ore tvyrojo stiprus degančio plastiko kvapas.

Į paplūdimį buvo pasiųstos dvi gelbėjimosi valtys, jei būtų įstrigusių vandenyje.

Įtariama, kad tai gali būti chloro dujos.

This the chemical mist at Beachy Head / Birling Gap that led us to leave with stinging eyes... pic.twitter.com/GNuRx2Mv9C

— James Bennett (@welshjab) 27 August 2017