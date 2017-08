Pranešama, kad tas vyras, reikalaudamas jam grąžinti telefoną, pradėjo nesirinkdamas šaudyti į žmones, susirinkusius į Johanesburgo centre esantį Hilbrou teatrą.

„Įtariamasis atsitiktiniu būdu šaudė į minią; vienas žmogus žuvo, o dar aštuoni buvo sužeisti“, – sakė policijos atstovas Lungelo Dlamini.

„Supratome, kad iš to vyro kažkas pavogė telefoną. Po incidento jis pabėgo pėsčiomis“, – pridūrė jis.

Policija vis dar ieško užpuoliko.

Vienas teatro darbuotojas, kuriam pavyko išvengti šios nelaimės, laikraščiui „The Citizen“ sakė išgirdęs šūvį ir nuskubėjęs vidun, kad padėtų pabėgti sukrėstiems teatro lankytojams.

„Atrodo, tas vyras minioje prarado savo daiktų ir ėmė piktintis dėl savo telefono. Jis griebė mikrofoną ir pareiškė, kad žmogus, paėmęs jo telefoną, privalo jį grąžinti“, – sakė Phanankosi Dube.

Minėtas teatras įsikūręs tankiai apgyvendintame Hilbrou rajone, pagarsėjusiame smurtiniais nusikaltimais.

Sekmadienio vakarą ten vyko koncertas, skirtas surinkti lėšų vienai organizacijai, teikiančiai vaikams saugų prieglobstį.

