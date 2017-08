Povandeninio laivo „UC3 Nautilus“ konstruktorius ir savininkas - 46 metų Peteris Madsenas - anksčiau tvirtino, kad pastarąjį kartą matė K. Wall, kai išleido ją iš laivo vienos salos Kopenhagoje pakraštyje rugpjūčio 10 dieną po pasiplaukiojimo, per kurį jis šiai reporterei davė interviu.

Tačiau vėliau vyras, kuriam anksčiau buvo pateikti kaltinimai dėl nužudymo per neatsargumą, „policijai ir teismui sakė, kad povandeniniame laive įvyko nelaimė, dėl kurios mirė Kim Wall; tada jis ją palaidojęs jūroje – nežinomoje vietoje Kiogės įlankoje“ į pietus nuo Kopenhagos, nurodė policija.

Kopenhagos policija, surengusi intensyvias 30-metės K. Wall paieškas, vėliau pirmadienį paskelbė radusi Kiogės įlankoje moters torsą.

"Sakydamas "torsas" turiu omenyje kūną be galvos, rankų ir kojų", - per spaudos konferenciją sakė Danijos sostinės policijos vadas Jensas Molleris Jensenas. Vis dėlto jis pridūrė, kad dar "per anksti" sakyti, ar šie palaikai tikrai priklauso K.Wall.

"Kopenhagos policija taip pat patvirtina, kad kaltinimai (P.Madsenui) lieka galioti", - sakoma policijos pranešime.

„Nenugalima ir ambicinga“

K. Wall dirbo kaip laisvai samdoma žurnalistė; ji rašė tokiems leidiniams kaip „The Guardian“ ir „The New York Times“. Niujorke ir Kinijoje gyvenusi moteris buvo baigusi Kolumbijos žurnalistikos aukštąją mokyklą.

Kim draugai apibūdino ją kaip „nenugalimą“ ir „ambicingą“ asmenybę, kuri „visuomet kiekviename ieškodavo kažko gera“, rašė Švedijos žiniasklaida.

Rugpjūčio 10-osios vakarą keli žmonės matė K.Wall ir P.Madseną plaukiančius kartu 18 metrų ilgio povandeniniu laivu vandenyse netoli Kopenhagos. Internete taip pat buvo paskelbta nuotraukų, kuriose besišypsanti reporterė matoma su P. Madsenu.

Žurnalistei negrįžus namo, buvo paskelbta, kad dingo pats povandeninis laivas, tačiau gelbėtojai kitą dieną jį aptiko Kiogės įlankoje, maždaug už 50 km nuo Danijos sostinės.

Netrukus po to, kai buvo surastas, laivas nuskendo, bet jo kapitonas buvo išgelbėtas.

Policija teigė mananti, kad P. Madsenas „tyčia“ nuskandino savo laivą. Jį suradę pareigūnai jį apieškojo, tačiau moters palaikų ten nebuvo.

2008 metais P. Madseno sukonstruotas „UC3 Nautilus“ buvo didžiausias privatus povandeninis laivas.