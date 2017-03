Danijos užsienio reikalų ministras: derybos dėl naujos prekybos sutarties su britais gali trukti ir 15 metų

„Mums reikia rasti sprendimą ir mes jį rasime. Klausimas, ar tai padarysime per dvejus, ar per penkiolika metų? To nežinome“, – interviu Briuselyje kalbėjo ministras.

Didžioji Britanija dėl prekybos nori tartis per artimiausius dvejus metus, kurie bus skirti šalies išstojimui iš ES.

Tačiau didelė dalis ES pareigūnų, tarp kurių ir vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier tikina, kad ES derybas dėl prekybos pradės tik tada, kai bus išspręsti tokie klausimai kaip britų „sąskaita“ už išstojimą bei ES piliečių statusas Didžiojoje Britanijoje.

Su britų „Brexit“ sekretoriumi Davidu Davisu praėjusią savaitę susitikęs A. Samuelsenas patvirtino, kad derybose aptariamų klausimų eiliškumas šiuo metu yra vienas iš esminių prioritetų.

„Tai, be abejo, buvo mūsų diskusijos dalis. Iš tiesų, visi pasiruošę jau dabar. Dabar tiesiog laukiame ir tada turėsime nuspręsti, apie kokius klausimus diskutuosime pirmiausiai“, – kalbėjo A. Samuelsenas.

Jei ES ir Didžioji Britanija po „Brexit“ neturės prekybos sutarties arba bent pereinamojo susitarimo, nesutarimai tarp šalių gali pasibaigti teisme.

Tokiu atveju, ES ir britų prekybai būtų taikomi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) tarifai.

Tai reiškia, kad vien automobiliai būtų apmokestinami 10 proc.