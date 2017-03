Damaske įvykdytas mirtininko išpuolis prieš teismo rūmus, yra žuvusiųjųatnaujinta

Per mirtininko išpuolį teismo rūmuose Sirijos sostinės centre trečiadienį žuvo mažiausiai 25 žmonės, be to, yra sužeistųjų, pranešė valstybinė žiniasklaida.