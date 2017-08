Regiono tyrimų komiteto pranešime nurodoma, kad peiliais ginkluoti užpuolikai, siautėję vienoje Kaspijsko miesto degalinėje, buvo „neutralizuoti“ policijos. Valstybinės televizijos „Rossija 24“ žurnalistas iš įvykio vietos pranešė, kad tai, regis, buvo bandymas kopijuoti neseniai Vakarų Europoje įvykdytus panašius išpuolius, už kuriuos atsakomybę prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“. Vėliau, pirmadienį, „Islamo valstybės“ kovotojai prisiėmė atsakomybę už šį išpuolį. Pastaraisiais metais „Islamo valstybė“ yra prisiėmusi atsakomybę už virtinę atakų prieš policijos pareigūnus Dagestane, per kurias buvo panaudoti sprogmenys ir šaunamieji ginklai. Teisėsaugos pareigūnai sakė, kad vieno iš užpuolikų kuprinėje buvo rastas juodas džihadistų transparantas, pranešė „Rossija 24“. Neįvardintas šaltinis valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė, kad tyrėjai rado du peilius ir daiktų su IS emblemomis. Regiono sveikatos apsaugos ministerijos atstovė pranešė, kad sužeistas policininkas patyrė durtinių ir šautinių žaizdų, tačiau pavojus jo gyvybei negresia. Prie vakarinių Kaspijos jūros krantų esantis Dagestanas, kuriame daugiausia gyvena musulmonai, po dviejų separatistinių karų kaimyninėje Čečėnijoje tapo islamistų sukilimo centru. Yra žinoma, kad nemažai islamistų sukilėlių iš Dagestano kovoja „Islamo valstybės“ gretose.

