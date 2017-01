D. Trumpui grasinama ieškiniais

Pelno nesiekiančiai organizacijai „Piliečiai už atsakomybę ir etiką Vašingtone" (angl. Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) atstovaujanti teisininkų ir mokslininkų grupė teigia, kad D. Trumpas užmokestį iš užsienio vyriausybių gauna per jam priklausančių viešbučių svečius bei nuomodamas pastatus. Anot jų, vienas iš JAV Konstitucijos straipsnių tokius mokėjimus priimti draudžia.

D. Trumpo sūnus Ericas Trumpas, einantis „Trump Organization" vykdomojo viceprezidento pareigas, tokį žingsnį pavadino „priekabiavmu siekiant politinės naudos".

Anot jo, „Trump Organization" ėmėsi net daugiau veiksmų nei yra reikalaujama, kad išvengtų galimos teisinės rizikos, pranešė dienraštis „The New York Times". Jis teigė, kad bendrovė sutinka pelną, gautą iš užsienio vyriausybių svečių, skirti JAV iždui.

Minėtame JAV Konstitucijos straipsnyje nurodyta, kad federaliniai pareigūnai iš užsienio šalių vyriausybių negali priimti jokio atlygio ar dovanų.

D. Trumpo teisininkai tvirtina, kad šiuo straipsniu tėra siekiama uždrausti federaliniams pareigūnams priimti ypatingo dėmesio išraiškas ar dovanas iš užsienio valdžios atstovų. Tačiau jis netaikytinas mokėjimams, tokiems kaip viešbučio sąskaitos apmokėjimas.

Ieškinį Manheteno federaliniame teisme CREW ketina pareikšti pirmadienį ryte.