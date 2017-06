D. Trumpo karas su žiniasklaida tęsiasi: užsipuolė laidos vedėjus

MSNBC į prezidento žodinį išpuolį atsakė išplatinusi pareiškimą: „Jungtinėms Valstijoms išaušo liūdna diena – užuot dirbęs savo darbą, prezidentas leidžia laiką užgauliodamas kitus, meluodamas ir reikšdamas asmenines simpatijas ir antipatijas“.

D. Trumpo atstovo spaudai pavaduotoja Sarah Huckabee Sanders puolė ginti prezidentą ir jo pasisakymus, teigdama, kad prezidentas tiesiog sureagavo į „pasibjaurėtiną puldinėjimą, vykstantį tiek laidoje „Morning Joe“, tiek kitose. D. Trumpas atsisako būti patyčių taikiniu. Tai prezidentas, kuris į ugnį atsako ugnimi“.

8 valandą ryto D. Trumpas parašė žinutę, kurioje teigia, kad ryto laidos „Morning Joe“ reitingai prasti (nors tai netiesa), o vedėjai „blogai apie mane kalba“ (tai tikra tiesa).

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Abu laidos vedėjus prezidentas pavadino negražiais žodžiais. D. Trumpas viešai priminė, esą vedėjai jį įkalbinėję dėl interviu prieš Naujuosius metus. „Po veido patempimo operacijos ji (M. Brzezinski - red.) siaubingai kraujavo. Atsakiau ne“, – parašė prezidentas.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017