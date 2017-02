D. Trumpo gerbėjai apsijuokė

22 metų Jasonas Charteris ir 36 metų Ryanas Claytonas išdalino daugiau nei tūkstantį raudonos, baltos ir mėlynos spalvų vėliavėlių.

Kiekviena iš jų buvo papuošta aukso spalvos raidėmis parašyta JAV prezidento pavarde – „Trump“. Vėliavėles gavo šio prezidento laukiantieji: visi, kurie norėjo išgirsti Donaldo Trumpo kalbą.

Klausytojai ėmė entuziastai mojuoti gautomis vėliavomis, su jomis fotografavosi. Staiga nutiko neįtikėtinas dalykas – „Conservative Political Action Conference“ konferencijos personalas praregėjo: žmonės mojuoja Rusijos Federacijos vėliavėlėmis.

Dviejų vyrų sumanymas socialinėje žiniasklaidoje sukėlė nemenką audrą.

Nuotraukoje su provokacija paversta Rusijos Federacijos vėliava įamžintas ir pats šios iniciatyvos sumanytojas R. Claytonas – jis laikė didesnio formato vėliavą.

„Didžioji dauguma nesuprato, kad čia Rusijos Federacijos vėliava arba jiems paprasčiausiai buvo nusispjaut“, – žurnalistams telefonu sakė provokacijos sumanytojas J. Charteris.

Kartu su R. Claytonu jie bilietus į konferenciją įsigijo kaip tik tai dienai, kai kalbą turėjo sakyti Jungtinių Valstijų prezidentas.

Išdalinti vėliavėles jiems pavyko stebėtinai lengvai – be menkiausių įtarimų ir trukdžių.

Nė vienas iš dviejų savo akcijos „netikros vėliavos“ operacija nevadina. „Tai tikros vėliavos operacija“, – telefonu paaiškina R. Claytonas, bandydamas kalbėti rusišku akcentu.

„Tai buvo bandymas parodyti, kaip glaudžiai D. Trumpas susijęs su Rusija – jie kaip tos pačios ankšties žirniai“, – teigia jis.

Vėliavėlių akcija „Conservative Political Action Conference“ konferencijoje surengta vasario 14 dieną pasirodžius informacijai, esą D. Trumpo aplinkos žmonės prieš prezidento rinkimus palaikė ryšius su Rusijos žvalgybos pareigūnais. Pats D. Trumpas ne kartą negailėjo gerų žodžių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Paaiškėjus tiesai, R. Claytonas buvo išprašytas lauk, o štai J. Charteris nebuvo demaskuotas tol, kol per D. Trumpo kalbą neatsistojo ir neapkaltino prezidento esant „esant fašistu“ ir „V. Putino marionete“.

„Tada pagaliau mane išvijo iš konferencijos. Manau, kad D. Trumpui priešintis galima pačiais įvairiausiais būdais, dar manau, kad mūsų pasirinktas būdas buvo vienas iš veiksmingiausių“, – su neslepiamu džiugesiu paaiškino J. Charteris. Kitaip tariant, „kartais labai rimtoje situacijoje verta pasijuokti“.

Šie du jauni amerikiečiai – „pasipriešinimo organizacijos“ „Americans Take Action“ nariai. Organizacija savo svetainėje internete pateikia ir peticiją, skirtą D. Trumpo apkaltai bei įvardija tris savo veiklos prioritetus: sugrąžinti laisvus ir sąžiningus rinkimus, sukurti į konkretų tikslą orientuotą ekonomiką ir vystyti atvirą internetą.

Organizacija sąlyginai labai jauna, tačiau veiklos nestinga. Štai sausio pabaigoje R. Claytonas, organizacijos prezidentas, ir J. Charteris tapo infiltruotaisiais ir sugebėjo nufilmuoti privatų Jameso O‘Keefe‘o – konservatyvių pažiūrų provokatoriaus ir „Project Veritas“ lyderio – renginį, prisipažino J. Charteris.

Aktyvistai taip pat bandė sutrikdyti D. Trumpo inauguraciją, jam besakant inauguracinę kalbą skanduodami ištraukas iš Konstitucijos.

„Mes ir toliau rengsime tokias provokacijas, kol D. Trumpui nebus inicijuota apkalta“, – sako J. Charteris.

„Prisiminkite – D. Trumpo Amerikoje ne jūs mojuojate vėliava, o vėliava mojuoja jumis“, – vėl įsijungęs rusišką akcentą paaiškina R. Claytonas.

