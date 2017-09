„Šiaurės Korėja atliko didžiulį Branduolinį Bandymą, – parašė jis tviteryje. – Jų žodžiai ir veiksmai tebėra labai priešiški ir pavojingi Jungtinėms Valstijoms“. Jo komentarai pasirodė kelios valandos po to, kai JAV geologijos tarnyba (USGS) užfiksavo 6,3 balo „sprogimą“ Šiaurės Korėjoje, kuris, kaip patvirtino Pchenjanas, buvo jau šeštas jo branduolinis bandymas. Susiję straipsniai: Kinija skubiai ėmėsi stebėti radiaciją palei savo sieną su Šiaurės Korėja Šiaurės Korėjos branduolinis bandymas galėjo sukelti žemės drebėjimą Šis izoliuotas režimas sakė, kad tai buvo vandenilinė bomba, kurią gali nešti balistinė raketa. Pareiškimas smarkiai padidino JAV ir Šiaurės Korėjos konfrontacijos statymus. Praėjusį mėnesį D.Trumpas pagrasino Šiaurės Korėjai „ugnimi ir įniršiu“, jei ji ir toliau grasins Jungtinėms Valstijoms, bet naujausiose tviterio žinutėse nuo tiesioginių grasinimų susilaikė. „Pietų Korėja supranta, kaip aš jiems sakiau, kad jų nuolaidžiavimo kalba su Šiaurės Korėja neveiks, jie supranta tik vieną dalyką!“ – sakė jis. „Šiaurės Korėja yra priešiška valstybė, tapusi didele grėsme ir keblumu Kinijai, kuri bando padėti, bet nelabai sėkmingai“, – pridūrė jis. D. Trumpas sekmadienį susitiks su saugumo patarėjais D. Trampas sekmadienį sušauks savo nacionalinio saugumo komandą ir svarstys potencialiai drastiškas ekonomines sankcijas Šiaurės Korėjai, kuri paskelbė sėkmingai išbandžiusi raketai tinkamą vandenilinę bombą. „Nacionalinė saugumo komanda tai atidžiai stebi, – sakė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Huckabee Sanders. – Prezidentas ir jo nacionalinio saugumo komanda šiandien … surengs susitikimą tolesniam aptarimui.“ Sekmadienį D. Trumpas tviteryje pasmerkė Šiaurės Korėjos branduolinį bandymą, kuris, kaip teigiama, yra pirmas Pchenjano sprogimas, savo galia pranokstantis ant Hirošimos Japonijoje numestą atominę bombą, ir pavadino jį „labai priešišku ir pavojingu Jungtinėms Valstijoms“. Kiti pasaulio lyderiai taip pat pasmerkė Pchenjano bandymą. Griežtą pasmerkimą pareiškė Kinija ir Rusija, Pietų Korėjos prezidentas Mun Džejinas paragino taikyti „griežčiausią bausmę“, o Didžioji Britanija sakė, kad Kinija turėtų didinti ekonominį spaudimą Šiaurės Korėjai. Vašingtone JAV iždo sekretorius Stivenas Mnučinas sakė, kad rengia ekonominių sankcijų paketą, kuriuo bus nutraukta „visa prekyba ir kitas verslas“ su Šiaurės Korėja. Tačiau jis taip pat sakė, jog D. Trumpas leido suprasti, kad „svarstys viską“ ir „aiškinsis visas galimybes“. Nors JAV praktiškai neprekiauja su Šiaurės Korėja, S. Mnuchino apibūdintų sankcijų našta smarkiai prislėgtų Kiniją. D. Trumpas ne kartą reikalavo, kad Pekinas spaustų Pchenjano režimą sustabdyti savo branduolinę ir raketų programas. Tačiau sekmadienį jis kritikavo ir Seulą, kuriam tviteryje parašė, kad laikas kalboms išseko ir kad „nuolaidžiavimas neveiks“.

