D. Trumpas vėl užsipuolė JAV žiniasklaidą

Virtinėje žinučių – kaip jau tapo įprasta, su keliomis gramatinėmis klaidomis – D. Trumpas sukritikavo laikraščius „The New York Times“ (NYT) ir „The Washington Post“, kad jie nesąžiningai elgiasi. Šios anksti ryte iššautos salvės priežastis dar ne visiškai aiški.

D. Trumpas vėliau šeštadienį turėtų pasikalbėti su V. Putinu ir Japonijos, Vokietijos, Prancūzijos bei Australijos lyderiais.

Užuot aptaręs savo įtemptos pirmosios kadencijos savaitės darbus arba pateikęs įžangą jo laukiantiems svarbiems pokalbiams, D. Trumpas nusitaikė į du didžiausią prestižą turinčius JAV dienraščius.

Jis jau ne kartą yra užsipuolęs žiniasklaidos priemones ir apkaltinęs, kad šios nesąžiningai elgiasi jo atžvilgiu.

D. Trumpas šeštadienį rašė, kad minėti laikraščiai „klaidingai mane vertina nuo pat pradžių, ir vis dar nepakeitė kurso, ir niekada nepakeis. NESĄŽININGA.“

„Nevykęs @nytimes klydo dėl manęs nuo pat pradžių. Sakė, kad pralaimėsiu pirminius rinkimus, vėliau – ir visuotinius rinkimus. MELAGINGOS ŽINIOS!“ – pridūrė jis.

„Twitter“ – viena iš mėgstamiausių D. Trumpo komunikacijos priemonių. Šiame socialiniame tinkle jis turi daugiau kaip 22,5 mln. sekėjų.