D. Trumpas valdymą pradeda ginčais dėl faktų

Naujasis Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) vadovas Mike`as Pompeo dabar turės rūpintis, kaip saugoti Jungtines Valstijas nuo Rusijos, terorizmo ir kitų grėsmių, o žvalgybininkus — nuo savo viršininko puldinėjimų. D. Trumpas kelis mėnesius niekino žvalgybininkus, širsdamas, esą informacija apie Rusijos kišimąsi siekiama sumenkinti jo pergalę, ir net kai pirmąjį po priesaikos vizitą surengė agentūros būstinėje, kalbėjo ne tiek apie žvalgybą, kiek apie save ir savo pergalę.

Laimėti jam taip svarbu, kad D. Trumpas, atrodo, niekaip negali pamiršti savo pergalės, nors jau keturias dienas yra prezidentas. Kai baigdamas pirmą visą darbo dieną susitiko su abejų parlamento rūmų vadovybe, pasak CNN televizijos šaltinių, stojo nejauki tyla, kai jis pareiškė, kad nuo 3 iki 5 milijonų balsų prieš jį buvo suklastota — nors jau anksčiau panašus jo pareiškimas paneigtas kaip neturintis pagrindo. Be to, jis ir vėl puolė įrodinėti, kokia didelė buvo minia per jo inauguraciją, nors savaitgalį, kai ir jis, ir jo atstovas spaudai sakė netiesą, kilo politinė audra, o D. Trumpo patarėja pareiškė, kad tai tiesiog „alternatyvūs faktai“.

Dabar D. Trumpo atstovas spaudai Seanas Spiceris, per pirmąją kasdienę konferenciją, netikėtai ilgą ir detalią, dalį neteisybių paneigė, dalį paaiškino — esą klysta ir spauda, ir Baltieji rūmai, bet ir vėl pasiliko teisę į kitokią tikrovę.

„Tikiu, kad turime su Amerikos žmonėmis būti sąžiningi. Manau, kartais galime nesutikti su faktais. Esama dalykų, kuriuos galbūt sakysime ne iki galo suprasdami, bet mūsų siekis yra niekada jums nemeluoti“, – tikino S. Spiceris.

Ginčai dėl netiesos, nuo kurios prasideda D. Trumpo valdymas, žiniasklaidoje užgožė jo politinius žingsnius — jau suplėšęs vieną Baracko Obamos palikimą – laisvosios prekybos sutartį su Ramiojo vandenyno šalimis – D. Trumpas tariasi, kuo pakeisti ir kitą jo palikimą – sveikatos draudimo sistemą. Bet respublikonai atsargiai žiūri į D. Trumpo pažadus, kol neaišku, kuo ją pakeisti.