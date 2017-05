D. Trumpas susitiko su R.T. Erdoganu

Šis susitikimas vyksta Turkijos prezidentui neseniai laimėjus referendumą, kuriuo buvo išplėstos jo galios.

It was a great honor to welcome the President of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, to the @WhiteHouse today! pic.twitter.com/4BWjOCgnNv— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017