„Liūdna žiūrėti, kaip mūsų didžios šalies istorija ir kultūra plėšoma griaunant mūsų gražias statulas ir monumentus. Negalima keisti istorijos, bet galima iš jos pasimokyti. Robertas E. Lee, Stonewallas Jacksonas – kas toliau, Vašingtonas, Džefersonas? Taip kvaila! Taip pat grožio, kuris atimamas iš mūsų miestų, miestelių ir parkų, labai truks ir jam niekada niekas neprilygs!“, - savo tviterio paskyroje rašė D. Trumpas.

...can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

...the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Keturioms dienoms anksčiau Šarlotsvilio mieste Virdžinijos valstijoje baltieji nacionalistai surengė eitynes, per kurias prasiveržė smurtas, pareikalavęs vienos moters gyvybės. Ultranacionalistai protestavo prieš planus viename parke nugriauti konfederatų generolo Roberto E. Lee statulą.

32 metų Heather Heyer žuvo šeštadienį, kai per baltųjų nacionalistų eitynių dalyvių ir jų oponentų susirėmimus į minią įsirėžė automobilis. Trečiadienį Šarlostvilyje vyko šios moters laidotuvės.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė žinutę, kurioje pagerbė H. Heyer. Ankstesnę dieną jis buvo aštriai sukritikuotas tiek respublikonų, tiek demokratų, kai vėl pakartojo, kad dėl smurto protrūkio Šarlotsvilyje kalti ir baltieji nacionalistai, ir antirasistinių pažiūrų jų oponentai.

Išmontuoti paminklai Baltimorėje darbininkai dirbo ištisą naktį, kad išmontuotų paminklus konfederatų Šiaurės Virdžinijos armijos vadui R.E. Lee ir vienam jo aukšto rango generolų Thomasui Jacksonui, pramintam „Akmenine siena“.

Tą pačią naktį buvo išmontuotas ir Konfederacijos moterų paminklas, Konfederacijos karių ir jūreivių paminklas bei vieno buvusio Aukščiausiojo Teismo teisėjo statula, informavo leidinys „The Baltimore Sun“.