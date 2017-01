D. Trumpas siaučia „Twitteryje“: ar gyvename nacistinėje Vokietijoje?

„Rusija niekada nebandė daryti man įtakos“, – parašė jis trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“.

„AŠ NETURIU NIEKO BENDRO SU RUSIJA. – JOKIŲ SANDORIŲ, JOKIŲ SKOLŲ, NIEKO!“, – rašė jis didžiosiomis raidėmis.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Nepatvirtintus neva jo politinių oponentų paskelbtus pranešimus jis pavadino „VISIŠKA IR ABSOLIUIČIA KLASTOTE, VISIŠKA NESĄMONE“.

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Po kelių minučių jis pakartojo Rusijos paskelbtą šių pranešimų paneigimą, o pačią informaciją pavadino „labai neteisinga“.

D. Trumpas taip pat socialiniame tinkle „Twitter“ klausė, kaip JAV žvalgyba tokią „tikrovės neatitinkančią“ informaciją galėjo paviešinti visuomenei ir retoriškai klausė, ar „gyvename nacistinėje Vokietijoje?“.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Antradienį vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai „The Associated Press“ pranešė, kad žvalgybos pareigūnai informavo D.Trumpą apie įrodymais nepagrįstą pranešimą, esą Rusija yra apie jį surinkusi kompromituojančios asmeninės ir finansinės informacijos. Pirmiausia apie šį pranešimą informavo CNN.

„The Associated Press“ negalėjo įrodymais patvirtinti šios dosjė, kuriame didžiausio Rusijos banko pavadinime yra įsivėlusi rašybos klaida.

D.Trumpas trečiadienį turėtų surengti oficialią naujienų konferenciją, kuri bus pirmoji po jo pergalės 2016 metų prezidento rinkimuose.

Paskutinė D.Trumpo spaudos konferencija vyko jam įsivėlus į aršią rinkimų kovą su savo varžove Hillary Clinton. Joje jis leido suprasti, kad Rusija galėtų padėti atskleisti dalį jo varžovės elektroninės korespondencijos.

Nuo to laiko praėjus beveik šešiems mėnesiams pergalę rinkimuose iškovojęs D.Trumpas pagaliau trečiadienį vėl stos prieš žurnalistus, kad atsakytų į jų klausimus, kokį vaidmenį, jo nuomone, atliko Rusija įsibrovusi į Demokratų partijos elektroninio pašto sistemas.

Pasak žvalgybos bendruomenės, savo kibernetinėmis atakomis Maskva siekė padėti Respublikonų partijos kandidatui nugalėti savo varžovę H. Clinton rinkimuose.

D.Trumpas tokius vertinimus neigia ir kol kas nepasakė, ar nepakeitė savo nuomonės po praėjusią savaitę įvykusio susitikimo su žvalgybos pareigūnais.