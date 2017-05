D. Trumpas: Rusijos pareigūnai dabar turbūt juokiasi iš JAV

Pastaruoju metu JAV žiniasklaidoje pasirodo vis daugiau naujienų apie tai, kad D. Trumpas ir jo artimiausi bendražygiai galėjo turėti slaptų ryšių su Rusijos pareigūnais.

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017