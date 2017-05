D. Trumpas pradeda pirmąjį turą po užsienį

Saudo Arabijoje D. Trumpas, kurio rinkimų kampanija pasižymėjo aršia prieš musulmonus nukreipta retorika ir kurio administracija bandė įvesti draudimą musulmonams iš kelių šalių atvykti į Jungtines Valstijas, sakys kalbą islamo pasauliui. Jo kalba akivaizdžiai skirsis nuo buvusio prezidento Baracko Obamos pateiktos vizijos pirmosios kelionės į šį regioną metu.

Izraelyje JAV lyderis susitiks su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, bus siekiama sušvelninti neseniai kilusią įtampą. Šią savaitę kilo didžiulis triukšmas, kai paaiškėjo, kad per susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu D. Trumpas atskleidė jam slaptą informaciją apie „Islamo valstybės“ (IS) grupuotę. Informaciją JAV gavo iš Izraelio. Anot žiniasklaidos, D. Trumpas nebuvo gavęs Izraelio leidimo pasidalinti ta paslaptimi. Be to, įtampą pakurstė JAV diplomato, vykdžiusio pasiruošimą D. Trumpo vizitui į Jeruzalę, komentarai. Diplomatas pareiškė, neva Raudų siena yra okupuoto Vakarų kranto teritorijoje ir nepriklauso Izraelio teritorijai.

Romoje D. Trumpas aplankys populiarų liberalių pažiūrų popiežių Pranciškų. Lankydamasis Briuselyje D. Trumpas dalyvaus NATO susitikime. JAV prezidentas ne kartą svarstė apleisti Aljansą, nes valstybės narės nesumoka joms skirtos lėšų dalies. Tačiau neseniai jis pakeitė nuomonę ir nuramino sąjungininkes, kad išliks įsipareigojęs NATO.

Galiausiai Sicilijoje politikas susitiks su kitais G7 lyderiais.