D. Trumpas perspėjo apie „didelius mūšius“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pasidžiaugė „labai produktyviomis“ pirmosiomis 100 jo buvimo Jungtinių Valstijų prezidento poste dienų, perspėdamas triukšmingą savo šalininkų minią, kad ateityje dar laukia laimėtini „dideli mūšiai“.

Maždaug valandą trukusioje savo kalboje Pensilvanijoje jis atakavo žiniasklaidą ir savo pirmtaką Baracką Obamą, gyrė savo paramą JAV pramonei ir kėlė į aukštumas savo pozicijas užsienio politikoje, ypač Šiaurės Korėjos atžvilgiu, padeklamavo eilių ir pakartojo savo šūkį „Padarykime Ameriką vėl didžią“, sukeldamas džiaugsmo pliūpsnį minioje.

Priėmus sprendimą surengti mitingą D.Trumpą per prezidento rinkimus palaikiusioje valstijoje buvo aiškiai pademonstruota nepagarba tradicinei Baltųjų rūmų žurnalistų vakarienei, kuri vyko vėlų šeštadienį. Jei prezidentas būtų dalyvavęs tame renginyje, jis galėjo tapti komikų pokštų taikiniu.

Prezidentas sakė, kad „džiaugiasi“ būdamas toli nuo „Vašingtono pelkės“ ir „labai nuobodžios“ vakarienės. Be to, D.Trumpas piktinosi „melagingas naujienas“ skelbiančiu kanalu CNN ir „žlungančiu“ leidiniu „The New York Times“.

„Jie yra gėda“, – teigė jis.

Kai kurie priešiškai nusiteikę JAV žiniasklaidos atstovai, vertindami pirmąsias 100 D.Trumpo prezidentavimo dienų, pavadino jo pasiekimus ribotais ir nevienareikšmiais.

Žurnalistai pažymėjo tokias D.Trumpo nesėkmes kaip sveikatos apsaugos reforma, draudimas atvykti į šalį kelių musulmoniškų šalių piliečiams bei pasikeitusią nuomonę dėl Kinijos ir NATO. Vis dėlto žiniasklaida pripažino, kad prezidentas tesėjo savo pažadus paskirti konservatyvų Aukščiausiojo Teismo teisėją bei pasitraukti iš Ramiojo vandenyno laisvosios prekybos sutarties.

„Tęsime pažadus“

Savo kalboje D.Trumpas sakė, kad jo pasiekimai, tarp jų ir daugybės vykdomųjų įsakų pasirašymas, yra „labai jaudinantys ir labai produktyvūs“, nepaisant „netvarkos“, kurią paliko B.Obamos administracija.

„Tesime vieną pažadą po kito“, – pareiškė jis. Prezidentas pridūrė, kad jis ruošiasi „dideliems, dideliems būsimiems mūšiams, kurių kiekvieną laimėsime“.

D.Trumpas taip pat pabrėžė savo griežtą požiūrį į imigraciją.

Anot jo, sustiprinta teisėsauga varo iš šalies „prekeivius narkotikais, gaujų narius ir žudikus“, o sugriežtintas saugumo patikrinimas užtikrina, kad Amerika yra „saugi nuo terorizmo“.

„Laikysime radikalius islamistų teroristus toliau nuo mūsų šalies“, – sakė jis, o minia sveikino jį ovacijomis ir skandavo „JAV! JAV!“

D.Trumpas nepaminėjo, kad jam sunkiai sekasi ieškoti lėšų jo žadėtos sienos Meksikos pasienyje statyboms.

Tačiau jis pareiškė: „mums reikia tos sienos, kad sustabdytume prekybą narkotikais ir žmonėmis“.

„Turėsime tą sieną – nesijaudinkite dėl to“, – sakė respublikonas.

Kinija ir Šiaurės Korėja

Kalbėdamas apie užsienio politiką, jis pripažino, kad atsisakė pažado paskelbti Kiniją valiutos manipuliatore, tačiau pareiškė, jog reikia būti „lankstiems“, nes Kinijos prezidentas Xi Jinpingas yra „geras žmogus“, bandantis padėti D.Trumpui pažaboti Šiaurės Korėją.

Pasak respublikono, jam atėjus į valdžią išaugo JAV ekonomika, atsigavo šalies statybų, gamybos ir energetikos sektoriai bei merdėjusi anglies ir plieno pramonė. Tokia prezidento žinia buvo itin svarbi miniai, susirinkusiai pramoninėje Pensilvanijos valstijoje.

Besiruošiantis iš naujo tartis dėl Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo (NAFTA) sąlygų, D. Trumpas pareiškė: „Jei negalėsime sudaryti teisingo susitarimo mūsų bendrovėms ir mūsų darbininkams, nutrauksime NAFTA“.

Pasak šalies prezidento, kiti prekybos susitarimai, kurie leidžia tokioms šalims kaip Kinija, Rusija ir Indija prisidėti prie „Amerikos gerovės vagystės ir grobstymo“, šiuo metu jau yra nutraukiami.

Jis taip pat sakė per artimiausias dvi savaites priimsiąs sprendimą dėl „vienašališko Paryžiaus klimato susitarimo“. Sutartį, kuria siekiama užkirsti kelią visuotiniam atšilimui, jis pavadino kliūtimi JAV ekonominiam augimui.

„Mano administracija kiekvieną dieną dirba puikių mūsų šalies piliečių labui“, – pareiškė D. Trumpas. Pasak prezidento, jo politika „Amerika – pirmiausia“ jau padėjo sukurti daugiau darbo vietų.

„Sukūrėme 99 tūkst. naujų darbo vietų statybose, 49 tūkst. naujų darbo vietų gamyboje ir 27 tūkst. naujų darbo vietų kasyboje“, – pareiškė jis.

Eilėraštis

D. Trumpas dar kalbėjo apie savo planus reformuoti JAV mokesčius. Be to, jis pareiškė, kad B.Obamos priimtas sveikatos apsaugos įstatymas, leidęs apsidrausti daugiau amerikiečių, anksčiau neturėjusių sveikatos draudimo, jau „miršta“, ir bus panaikintas. Nors kovo mėnesį Kongreso respublikonams nepavyko to padaryti.

Prezidentas taip pat padeklamavo eilėraštį „Gyvatė“, kuris 1968 metais pavirto amerikiečių soulo muzikanto Alo Wilsono daina. Joje perkurta pasaka apie merginą, kuri išgelbsti sušalusį roplį, tačiau vėliau miršta nuo jo įkandimo, nes gyvūnas tebėra ištikimas savo prigimčiai.

„Prieš paimdama mane tu velniškai puikiai (damn well) žinojai, kad buvau gyvatė“, – deklamavo D. Trumpas. Eilėraštį jis skyrė šalies pasienio apsaugos tarnybai, už tai, kad ši „išlaiko Ameriką saugią“.