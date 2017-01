D. Trumpas pažadėjo svarbius sprendimus, susijusius su nacionaliniu saugumu

„Rytoj bus didi diena nacionaliniam saugumui. Be viso kito, mes pastatysime sieną!“, – parašė Baltųjų rūmų šeimininkas. Jokių išsamesnių detalių nepateikiama.

Kaip praneša žiniasklaida, remdamasi šaltiniais administracijoje ir Kongrese, D. Trumpas ketina pasirašyti potvarkį dėl sienos Meksikos pasienyje statybos pradžios – apie tai jis reguliariai kalbėjo rinkimų kampanijos metu.

Tam bus skiriama lėšų iš federalinio biudžeto, patikslina laikraštis „The New York Times“.

Be to, kaip praneša naujienų agentūros „Reuters“ ir „The Associated Press“, šią savaitę D. Trumpas taip pat duos nurodymą nebeišduoti vizų Sirijos, Irako, Irano, Libijos, Somalio, Sudano ir Jemeno piliečiams.

Draudimas galios tol, kol JAV valdžia parengs griežtesnį pabėgėlių, norinčių įvažiuoti į šalies teritoriją, tikrinimo mechanizmą.