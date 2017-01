D. Trumpas patvirtino: mes pastatysime sieną

Tai bus pirmas žingsnis imigracijos mažinimo planuose, kurie taip pat apims su pabėgėliais ir vizomis susijusius klausimus. D. Trumpas paskelbs pranešimą apie tai lankydamasis Vidaus saugumo departamente.

Pats D. Trumpas apie trečiadienį numatytus darbus užsiminė „Twitter“, kuriame rašė: „Rytoj planuojama svarbi diena nacionaliniam saugumui. Be daugybės kitų dalykų, mes pastatysime sieną!“

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

