D. Trumpas paskelbė naujojo FTB direktoriaus pavardę

Teisingumo departamente Ch. Wray'us dirbo 2003-2005 metais, kai JAV prezidento pareigas ėjo George'as W. Bushas.

Šią žinią D. Trumpas paskelbė dieną prieš planuojamą buvusio FTB direktoriaus Jameso Comey liudijimą JAV Senato Žvalgybos komitete. D. Trumpas nusprendė atleisti J. Comey gegužės 10 dieną. Šis sprendimas sulaukė daug diskusijų, mat J. Comey buvo atleistas tuo metu, kai FTB vykdė tyrimą dėl galimų D. Trumpo komandos ryšių su Rusijos pareigūnais.

Ch. Wray'us pastaruoju metu dirbo advokatu teisės firmoje „King & Spalding“ Vašingtone ir Atlantoje.

FTB direktorius JAV skiriamas 10 metų kadencijai.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017