D. Trumpas: Paryžiaus ataka turės didelį poveikį prezidento rinkimų rezultatams

„Dar viena teroristų ataka Paryžiuje. Prancūzijos žmonės daugiau to nepakęs. Ji turės didelį poveikį prezidento rinkimams!“ – paskelbė D.Trumpas tinkle „Twitter“, praėjus kelioms valandoms po išpuolio Paryžiaus Eliziejaus laukų bulvare, kur buvo nušautas policijos pareigūnas ir dar du sužeisti.

Po šios atakos liko vos trys dienos iki Prancūzijos prezidento rinkimų, tad tarp kandidatų tebevyksta labai įtempta kova, nė vienam iš jų kol kas neturint didesnės persvaros.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2017