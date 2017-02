D. Trumpas nutraukė nemalonų pokalbį su Australijos premjeru

JAV pareigūnai leidiniui sakė, kad D. Trumpas informavo M. Turnbullą, buvusį „Goldman Sachs“ investicijų bankininką, kad kiek anksčiau tą pačią dieną jis kalbėjosi su kitais politiniais lyderiais ir kad „tai kol kas buvo blogiausias pokalbis“. Tada prezidentas D. Trumpas nutraukė skambutį praėjus vos 25 minutėms, nors jam buvo skirta valanda.

Tarp aptartų klausimų buvo ir Australijos bei JAV pabėgėlių susitarimas, kuriam tarpininkavo Baracko Obamos administracija, numatantis pabėgėlių perkėlimą Manuso saloje ir Nauru. D. Trumpo administracija vėliau patvirtino, kad priims 1250 pabėgėlių iš Australijos, tačiau taikys „ypatingą patikrą“ tiems, kurie ieško prieglobsčio.

Kai Australijos premjeras mėgino užsitikrinti patvirtinimą, kad JAV laikysis savo pažado, D. Trumpas pareiškė M. Turnbullui, kad perkėlimo sutartis „buvo blogiausias visų laikų susitarimas“. Vėliau D. Trumpas pakartotinai išreiškė savo nepasitenkinimą socialiniame tinkle „Twitter“.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017