D. Trumpas nori, kad G20 viršūnių susitikimas būtų sėkmingas

D. Trumpas ir A. Merkel, be kita ko, kalbėjosi apie klimato apsaugą ir prekybą. JAV prezidentas, be to, telefonu šnekėjo su Italijos premjeru Paolu Gentiloniu.

Vokietijos vyriausybė patvirtino, kad prieš G20 viršūnių konferenciją įvyks A. Merkel ir D. Trumpo susitikimas.

Kanclerė jau kurį laiką kalbasi su G20 viršūnių konferencijos dalyviais. Penktadienį ji telefonų šnekėjo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Antradienį ir trečiadienį A. Merkel susitiks su Kinijos ir Pietų Korėjos lyderiais Xi Jinping bei Moon Jae Inu.

G20 viršūnių susitikimas penktadienį ir šeštadienį vyks Hamburge.