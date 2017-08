D. Trumpas: mūsų santykiai su Rusija yra itin pavojingame lygmenyje

„Mūsų santykiai su Rusija yra visų laikų žemiausiame ir labai pavojingame lygyje“, – parašė jis tviteryje.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017