D. Trumpas kilusį ryšių su Rusija skandalą vadina „didžiausia raganų medžiokle Amerikos istorijoje“

„Nepaisant visų H. Clinton kampanijos ir B. Obamos administracijos vykdytų neteisėtų veiksmų specialusis prokuroras niekada nebuvo skiriamas“, - D. Trumpas rašo socialiniame tinkle „Twitter“. – Šis atvejis yra didžiausia Amerikos istorijoje raganų medžioklė, nukreipta prieš politiką.“

D. Trumpas nereiškė savo nuomonės apie nevienareikšmiškai vertinamą galimai Rusijai tekusį vaidmenį pasirodžius sensacingiems pranešimams dėl jo kreipimosi į Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorių Jamesą Comey su prašymu nutraukti tyrimą dėl buvusio patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Michaelo Flynno.

Teisingumo departamentas gegužės 17 d. specialiuoju prokuroru paskyrė buvusį FTB direktorių Robertą Muellerį. Būtent jam teks stebėti vykdomą tyrimą, kurio esmė – galimi D. Trumpo kampanijos vykdytojų ir Rusijos valdžios atstovų ryšiai. Šis sprendimas priimtas reaguojant į D. Trumpo administracijai gausiai žeriamą kritiką po praėjusią savaitę D. Trumpo priimto sprendimo atleisti J. Comey, kai tyrimas dėl ryšių su Rusija pradėtas vykdyti intensyviau.

Pirmą kartą D. Trumpas į kilusį skandalą atsakė trečiadienį savo 57 žodžių pareiškime: „nuodugnus tyrimas patvirtins tai, ką jau ir taip žinome - nebuvo jokio sąmokslo tarp mano komandos ir kokios nors užsienio šalių piliečių“.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017

D. Trumpo tviteryje ketvirtadienį parašytos žinutės papildė jo komentarus, pasakytus prieš dieną per Pakrančių apsaugos akademijos išleistuvių ceremoniją, kur jis pareiškė, kad „su jokiu politiku istorijoje, ir sakau tai visiškai užtikrintai, nebuvo elgiamasi blogiau ir nesąžiningiau“.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!

