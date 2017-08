D. Trumpas: karinio sprendinio scenarijus „užtaisytas ir parengtas“

„Kariniai sprendiniai dabar visiškai paruošti, užtaisyti ir parengti, jeigu Šiaurės Korėja pasielgtų neprotingai. Tikėkimės, (tos šalies lyderis) Kim Jong Unas ras kitą kelią!“ – sakoma D. Trumpo „Twitter“ žinutėje.

JAV prezidento tviterinis pareiškimas dar labiau sugriežtino ir taip karingą D. Trumpo retoriką bendraujant su Kim Jong Unu dėl Šiaurės Korėjos ginklavimosi programos, o Pekinas kreipėsi į abiejų šalių lyderius švelninti savo karštus keitimusis nuomonėmis.

Antradienį JAV vadovas paskelbė itin griežtą pareiškimą, kuris atrodo atitinka paties Pchenjano reguliariai skelbiamus grasinimus.

„Geriau jau Šiaurės Korėja nebegrasintų Jungtinėms Valstijoms, – sakė D. Trumpas. – Kitu atveju jiems bus atsakyta su tokia ugnimi ir įniršiu, kokio pasaulis dar nematė.“

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017