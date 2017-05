D. Trumpas kaltinamas slaptos informacijos suteikimu Rusijos atstovams

Laikraštis „The Washington Post“ pranešė, kad D. Trumpas per praėjusią savaitę įvykusį susitikimą Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui ir šalies ambasadoriui JAV Sergejui Kisliakui atskleidė itin slaptos informacijos apie džihadistų grupuotę „Islamo valstybė“ (IS).

Pranešama, kad šią informaciją Vašingtonui perdavė viena JAV sąjungininkė, tačiau ji nebuvo suteikusi leidimo pasidalyti šiais duomenimis su Maskva. Toks D. Trumpo poelgis gali sugriauti pasitikėjimą, kuris yra būtinas šalims bendradarbiaujant žvalgybos ir kovos su terorizmu srityse.

Nacionalinio saugumo patarėjas H. R. McMasteris paneigė, kad prezidentas atskleidė „žvalgybos šaltinius ar metodus“, tačiau pripažino, kad D. Trumpas ir S. Lavrovas „apžvelgė keletą bendrų pavojų mūsų šalims, įskaitant grėsmes civilinei aviacijai“.

„The Washington Post“ citavo neįvardytus šaltinius, kurie sakė, kad D. Trumpas per susitikimą nukrypo nuo plano ir pateikė rusams detalių apie IS teroro grėsmę, susijusią su nešiojamųjų kompiuterių naudojimu lėktuvuose, be kita ko, nurodydamas ir miestą, kur ši informacija buvo surinkta.

D. Trumpo administracija neseniai uždraudė į Jungtines Valstijas iš aštuonių musulmoniškų šalių skrendantiems keleiviams į lėktuvo saloną įsinešti nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir kitų elektroninių prietaisų, didesnių už išmanųjį telefoną. Pranešama, kad jau artėjama prieš sprendimo išplėsti šį draudimą ir Europai.

„Prezidentui nėra nieko svarbiau už Amerikos žmonių saugumą. Šįvakar pranešta istorija yra melaginga“, – sakė H. R. McMasteris, tačiau nenurodė, kurie tos istorijos elementai buvo klaidingi.

„Du kiti ten buvę vyresnieji pareigūnai, įskaitant valstybės sekretorių, prisimena tą susitikimą vienodai, ir yra tai pasakę. Jų oficialūs pareiškimai turėtų būti svaresni nei anoniminių šaltinių. Aš buvau tame kabinete. To nebuvo“, – pareiškė jis.

H.R.McMasteris anksčiau atsisakė atsakyti į Baltųjų rūmų Vakarų sparne susirinkusių kelių žurnalistų klausimus, ir prieš išeidamas pasakė, kad „tai yra paskutinė vieta, kur norėčiau būti“.

Šis galimas informacijos atskleidimas Maskvai yra naujausias iš nemalonumų, su kuriais susiduria Baltieji rūmai. Pirmadienį vėlai vakare prezidento patarėjai, sukrėsti pastarųjų įvykių, bandė gesinti skandalą ir išsiaiškinti, kas paskleidė šią informaciją.

Nuo sausio, kai pradėjo savo kadenciją, D. Trumpas nuolat įsivelia į skandalus, susijusius su žvalgybos tarnybomis, teisėsauga ir žiniasklaida.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas sukėlė savo administracijoje tikrą sumaištį žengęs precedento neturintį žingsnį ir atleidęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorių Jamesą Comey.

J.Comey vadovavo FTB tyrimams dėl galimo Rusijos kišimosi į 2016-ųjų rinkimus bei galimų D. Trumpo kampanijos ir Kremliaus ryšių.

JAV prezidento ir Rusijos diplomatijos vadovo susitikimas įvyko kitą dieną po minėto atleidimo, ir jis buvo vertinamas prieštaringai ne vien dėl šios priežasties. D.Trumpas priėmė Rusijos vadovo Vladimiro Putino aukščiausio rango patarėjus praėjus vos keliems mėnesiams nuo JAV priimto sprendimo paskelbti sankcijas Maskvai už numanomą kišimąsi į 2016-ųjų prezidento rinkimus.

Maža to, D. Trumpo administracija po šio susitikimo pakliuvo į nepatogią padėtį, kai Kremlius netikėtai paskelbė nuotraukas iš JAV prezidento ir Rusijos diplomatijos vadovo susitikimo, vykusio už uždarų durų.

Respublikonai reikalauja pasiaiškinti

Ankstesnių krizių jau išvargintiems D. Trumpo sąjungininkams Kongrese naujausias skandalas sukėlė dar daugiau rūpesčių. Respublikonai reikalauja prezidento administracijos detaliau paaiškinti situaciją.

„Negalime žinoti, kas buvo pasakyta, tačiau mūsų šalies paslaptis apsaugoti – nepaprastai svarbu “, – sakė Atstovų Rūmų pirmininko respublikono Paulo Ryanoatstovas Dougas Andresas.

„Pirmininkas tikisi, kad administracija išsamiai paaiškins faktus“, – pridūrė jis.

Tuo tarpu Johnas McCainas, respublikonų senatorius veteranas, CNN sakė, kad „jei tai tiesa, tai aiškiai kelia nerimą“.

„Pirmiausia palaukime ir pažiūrėkime, kas čia nutiko“, – paragino jis.

Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeras sakė, kad D. Trumpas galimai rizikavo amerikiečių gyvybėmis.

„Jei tas pranešimas teisingas, tai kelia didelį nerimą. Įslaptintos informacijos atskleidimas šiame lygyje yra itin pavojingas ir pastato į pavojų amerikiečių ir tų, kurie renka žvalgybos informaciją mūsų šaliai, gyvybes“, – pareiškė jis.

„Prezidentas yra skolingas žvalgybos bendruomenei, Amerikos žmonėms ir Kongresui išsamų paaiškinimą“, – sakė Ch. Schumeras.