D. Trumpas jaunesnysis paviešino susitikimo su rusų advokate detales

Advokatę Natalija Veselnickają kontora „Goldstone“ apibūdino kaip Rusijos vyriausybės atstovę. Susitikimas vyko „Trump tower“ pastate 2016 metais birželio 9 dieną.

D. Trumpas jaunesnysis paviešino visą susirašinėjimą, kuris sudaro apie tris puslapius ir teigė, kad taip pasielgė siekdamas skaidrumo, rašo „ABC News“.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017