D. Trumpas ir toliau kritikuoja Londono merą

Tuo metu pats S. Khanas į kritiką sureagavo ramiai: jo atstovas pareiškė, kad šiuo metu yra svarbesnių darbų nei atsakinėti į JAV prezidento žinutes.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Iškart po atakos, S. Khanas pasakė, kad „nėra priežasties nerimauti“ kalbėdamas apie akivaizdų policijos aktyvumo didėjimą Londono gatvėse.

Į tokį Londono mero pasakymą D. Trumpas sureagavo dar viena žinute: „Turėtume nustoti būti politiškai korektiški ir spręsti mūsų žmonių saugumo problemas. Jeigu nebūsime gudrūs, bus tik blogiau“.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Vėliau D. Trumpo paskyroje atsirado dar viena žinutė, kritikuojanti S. Khaną: „Apgailėtinas Londono mero Sadigo Khano pasiteisinimas, kuris turėjo mąstyti greitai dėl savo pareiškimo, kad „nėra priežasčių nerimauti“. Žiniasklaida labai stengiasi tai parduoti“, - rašė jis.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Londono meras S. Khanas – pirmasis musulmonas, vadovaujantis Londonui. Tarp jo ir D. Trumpo jau anksčiau buvo kilęs konfliktas dėl D. Trumpo įsako drausti į JAV atvykti kai kurių musulmoniškų šalių piliečiams. D. Trumpas tada pareiškė, kad Londono merui bus padaryta išimtis.

Th. May gina Londono merą

„Manau, kad Sadiqas Khanas gerai atlieka savo darbą ir nėra teisinga sakyti kažką kitą – jis gerai atlieka savo darbą“, - sakė Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May.

Ji atsisakė tiesiogiai kritikuoti D. Trumpą dėl jo žinutės „Twitter“, kuris sukėlė didžiulius ginčus tarp britų, rašo CNN.

Paklausta, ką turėtų padaryti D. Trumpas, kad galėtų jį sukritikuoti viešai, Th. May atsakė, kad ji „nebijo“ kalbėti viešai, kai D. Trumpas „neteisingai supranta dalykus“.

„Buvau labai tiesi, labai laiminga sakydama, kad manau, jog prezidentas Trumpas yra neteisus – kai nusprendė pasitraukti iš klimato kaitos sutarties, Paryžiaus sutarties“, - pasakė Th. May.