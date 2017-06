D. Trumpas ir Th. May per pokalbį telefonu nelietė JAV prezidento vizito į JK temos

D. Trumpas sulaukė kvietimo atvykti į Britaniją valstybinio vizito vos pradėjęs eiti prezidento pareigas. Vizitas numatytas rugsėjį, tačiau tiksli jo data nėra paskirta, Londone tvyrant politinei sumaiščiai ir nuogąstaujant, kad JAV prezidentas čia bus pasitiktas masiniais protestais.

D. Trumpas jau anksčiau buvo itin nepopuliarus Britanijoje, o itin griežtų vertinimų sulaukė pažėręs kritikos Londono merui Sadiqui Khanui iškart po to, kai sostinę sukrėtė didžiulė teroristinė ataka.

Laikraštis „The Guardian“ sekmadienį pakurstė abejones dėl D.Trumpo apsilankymo, pranešęs, kad JAV prezidentas per neseniai vykusį pokalbį su Th. May pareiškė, jog nenori atvykti valstybinio vizito, kol to nenori Britanijos visuomenė.

Baltųjų rūmų pareigūnai sakė, kad apie šią kelionę daug nekalbėta, o prezidento vizitų grafikas jau beveik perpildytas.

Ateinantį mėnesį D.Trumpas ketina aplankyti Lenkiją ir Vokietiją, taip pat yra numatęs dalyvauti viršūnių susitikimuose Filipinuose bei Vietname.

Be to, diskutuojama apie vizitą į Japoniją bei galimą apsilankymą Pietų Korėjoje.

Baltųjų rūmų administracijos aukšto rango pareigūnas sakė, kad Th. May ir D. Trumpas nesvarstė šio klausimo, kai penktadienį kalbėjosi telefonu, tačiau ankstesnių pokalbių metu apie tai buvo kalbėta.

Dauningo gatvės atstovė spaudai nurodė, kad kvietimas tebegalioja, tačiau nepasakė, kada jis galėtų įvykti.

„Nekomentuosime gandų apie privačių pokalbių telefonu turinį. Karalienė perdavė kvietimą prezidentui D. Trumpui apsilankyti Jungtinėse Karalystėje, ir šie planai nepasikeitė“, – sakė ji.