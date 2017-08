Luizianos gubernatorius Johnas Edwardsas sekmadienį paprašė valstybės vadovo įvesti nepaprastąją padėtį šioje valstijoje, pranešė CNN. Nepaprastosios padėties paskelbimas leidžia federalinei vyriausybei, konkrečiai – Federalinei nepaprastųjų situacijų valdymo agentūrai (FEMA), koordinuoti pagalbos veiksmus ir šiam tikslui naudoti federalines lėšas. „Tai padės palengvinti kritinėje padėtyje atsidūrusių vietos gyventojų sunkumus“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime. „FEMA yra įpareigota savo nuožiūra mobilizuoti ir paskirstyti techniką ir resursus, reikalingus siekiant palengvinti šios stichinės nelaimės padarinius“, – priduriama pareiškime. Atogrąžų audra „Harvey“ JAV krantus pasiekė šeštadienio naktį. Ši audra, kurios vėjų ilgalaikis greitis siekė 215 km per valandą, be elektros paliko daugiau nei 300 tūkst. žmonių, sugriovė daugybę namų ir nusinešė mažiausiai trijų žmonių gyvybes. Teksaso valstijoje buvo paskelbta didelės stichinės nelaimės zona. Kol kas JAV pareigūnai audros padarytų nuostolių neįvertino. Tačiau žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad Teksase padaryta žala viršijo blogiausias pareigūnų ir meteorologų prognozes.

