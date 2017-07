D. Trumpas atleido R. Priebusą ir paskyrė naują Baltųjų Rūmų personalo vadą

Juo taps generolas ir Vidaus saugumo departamento vadas Johnas Kelly. Tą D. Trumpas padarė savo žinute „Twitter“ paskyroje vlėyvą penktadienio vakarą Lietuvos laiku.

R. Priebusas atleistas po to, kai naujasis D. Trumpo administracijos komunikacijos vadas Anthony Scaramucci viešai apkaltino R. Priebusą informacijos nutekinimu. Šią savaitę taip pat paskelbta informacija, kad įtampa tarp R. Priebuso ir A. Scaramucci tvyrojo dar gerokai prieš naujam komunikacijos vadovui pradedant darbą Baltuosiuose Rūmuose.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017