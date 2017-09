D. Peskovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas buvo nedelsiant informuotas apie FTB (Federalinio tyrimų biuro) atliktą kratą Rusijos prekybos atstovybėje Vašingtone. Rusijos prezidento atstovas spaudai pridūrė, kad šie Amerikos valdžios veiksmai kelia apgailestavimą.

D. Peskovas: „Akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas. Iš tiesų paminama tarptautinė teisė, imamasi veiksmų, kurie akivaizdžiai prieštarauja diplomatinių santykių konvencijai, tai negali nesukelti visiško nepritarimo.“

The FBI in the Consulate General of Russia in San Francisco https://t.co/8rxzyIrNfg@consulrussiaSF pic.twitter.com/jtmRn3WrcD

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 2, 2017