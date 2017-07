D. Medvedevas: nesutarimų krečiama Europa tebėra toli nuo „bendrų namų“ idėjos

„Berlyno siena seniai išardyta suvenyrams. Bet jos ideologinės nuolaužos vis dar mėtosi pasaulyje. Reikia pripažinti, kad šiandien dėl savo prieštaravimų mes, deja, esame gana toli nuo svajonės apie bendrus namus“, – šeštadienį per atsisveikinimo su buvusiu Vokietijos kancleriu Helmutu Kohliu ceremoniją Strasbūre sakė D.Medvedevas.

Tuo pačiu Rusijos premjeras pažymėjo, kad „būtent vieninga, saugi ir klestinti Europa yra mūsų bendras tikslas“.

„Helmutas Kohlis sunkesniais laikais nei dabar įrodė, kad šis tikslas pasiekiamas. Būti garbingu jo darbų įpėdiniu – atsakomybė, mūsų dienomis tenkanti visiems pasaulio lyderiams“, – pabrėžė jis.

Pasak Rusijos vyriausybės vadovo, H. Kohlis „mąstė ir veikė visos Europos ir pasaulio mastu: svajojo ne tik apie vieningą Vokietiją, bet ir apie vieningą Europą“.

„Ir matė Rusiją neatsiejama jos dalimi“, – pridūrė D. Medvedevas.

„Tai buvo svajonė apie bendrus namus – be sienų ir spygliuotos vielos, be baimės. Be priešiškumo, kuris skaldo žemyną ir visą pasaulį. Svajonė apie ramybę ir saugumą visiems. Kai aukščiau nacijų, sienų ir valstybių iškeliamas žmogus, jo idėjos ir, žinoma, bendros vertybės, bendradarbiavimas ir pasitikėjimas“, – sakė premjeras.

„Kuriant tokius bendrus namus neįmanoma padėti taško, pasakyti, kad viskas pagaliau padaryta idealiai. Tuo reikia užsiimti kasdien, ir užsiimti drauge“, – pridūrė jis.