D. Britanijos „zombių vyriausybė“ rengiasi išbandymui parlamente

Karalienė Elžbieta II perskaitys sušvelnintą programą, tada kelias ateinančias dienas parlamente vyks debatai ir po to bus surengtas balsavimas. Vyriausybė, pradedanti itin opias derybas dėl „Brexit“, yra labai pažeidžiama.

Po keturių teroro atakų ir baisaus gaisro šalies nuotaikos yra niūrios, be to, protestuotojai planuoja „Įniršio dieną“ gatvėse prieš T. May konservatorius.

Laikraštis „The Times“ jos administraciją pavadino „klupinėjančiu zombių vyriausybės kevalu“ ir rašė, jog T. May dabar yra „tokia silpna, kad negali būti arbitru besivaidijantiems ministrams“, kurie ir viešumoje vis labiau nesutaria dėl „Brexit“.

„Dauningo gatvė yra vakuumas“, – deklaravo „The Times“.

Norėdama sustiprinti savo mandatą prieš derybas dėl „Brexit“, T. May birželio 8 dieną surengė pirmalaikius rinkimus. Tačiau jos planas davė įspūdingą priešingą rezultatą: ji liko su mažumos vyriausybe, kuriai reikia Šiaurės Airijos ultrakonservatyvios Demokratinės junionistų partijos (DUP) paramos.

317 iš 650 vietų parlamente turinti T. May nepaiso raginimų atsistatydinti ir tikisi DUP 10 parlamentarų paramos, bet susitarimas vis dar nepasiektas.

Šaltinis DUP sakė, kad susitarimo „tikrai nebus greitai“, nes derybos „nevyko, kaip DUP būtų tikėjusis“, ir perspėjo, kad šios partijos paramos „negalima vertinti kaip savaime suprantamo dalyko“.

Tačiau net su DUP parama vyriausybė turėtų tik mažytę persvarą ir vos kelių „maištininkų“ pakaktų, kad ji būtų visiškai pakirsta.

Karalienės kalba paprastai būna proga naujai vyriausybei pristatyti ambicingą programą. Šį kartą ji, kaip pranešama, bus labai neutrali, kad nesukeltų jokio potencialaus skilimo konservatorių gretose.

Ši ceremonija paprastai yra svarbus britiškosios pompastikos ir iškilmingumo momentas, bet šiemet nebus nei procesijos su žirgų traukiama karieta, nei karūnos, nei ceremonijoms skirtų drabužių.

Dėl pirmalaikių rinkimų ir praėjusį savaitgalį įvykusio oficialaus monarchės gimtadienio parado buvo nuspręsta, kad neįmanoma per tokį trumpą laiką parengti antro didelio renginio.

Karalienės kalba iš pradžių buvo planuojama pirmadienį, bet dėl sąmyšio po rinkimų ją teko atidėti.

Faktinis balsavimas dėl pasitikėjimo

„Ši karalienės kalba yra apie (gebėjimą) atpažinti JK laukiančias galimybes, mums traukiantis iš ES, ir jomis pasinaudoti“, – sakė T. May.

„Joje kalbama apie ... „Brexit“ susitarimą, kuris (būtų) naudingas visoms JK dalims, tuo pačiu metu kuriant stipresnę, teisingesnę šalį“, – sakė ji ir pridūrė: „Rinkimų rezultatai nėra tokie, kokių tikėjausi, bet ši vyriausybė reaguos nuolankiai.“

Po karalienės kalbos kelias dienas vyks parlamentarų debatai, kurių kulminacija bus balsavimas, planuojamas birželio 29 dieną. Vienas parlamento pareigūnas patvirtino, kad tai bus „de facto balsavimas dėl pasitikėjimo“ T. May mažumos vyriausybe.

Opozicijos partijos, kaip pranešama, planuoja pateikti virtinę pataisų, tarp jų – pakeitimus aprūpinimo būstu įstatymui. Šie pakeitimai siūlomi po anksčiau šį mėnesį įvykusio tragiško gaisro viename Londono vietos valdžiai priklausančiame daugiabutyje.

Kitos pataisos, pranešama, yra susijusios su „Brexit“, jomis turėtų būti raginama siekti didesnių galimybių prieiti prie Europos bendrosios rinkos ir su opozicinėmis partijomis bei pilietinės visuomenės veikėjais įsteigti komisiją „Brexit“ strategijai aptarti.

Nėra nusistovėjusių taisyklių dėl to, kas nutiks, jei bus priimta kokia nors pataisa karalienės kalbai, bet paprastai iš vyriausybės būtų tikimasi atsistatydinimo.

Tačiau rinkimų rezultatai buvo tokie, kad kokiai nors opozicinių partijų koalicijai būtų sunku užsitikrinti pakankamą paramą gyvybingos alternatyvios vyriausybės formavimui, o dar vienų rinkimų šalis nelabai norėtų.

Vyriausybė yra sakiusi, kad ši parlamento sesija truks dvejus metus, kad būtų galima priimti daugybę su „Brexit“ susijusių įstatymų. Tai reiškia, kad karalienės kalbos kitais metais nebus.

Tačiau opozicinės partijos yra sakiusios, kad tai yra būdas vyriausybei išvengti nepritarimo per karalienės kalbą kitais metais, kai derybos Briuselyje taps įtemptos prieš numatomą Britanijos išstojimą iš ES 2019 metų kovą.