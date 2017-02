D. Britanijos karalienė Elizabeth II mini viešpatavimo safyrinį jubiliejų

Karalienė, kuriai dabar 90 metų, perėmė sostą 1952-aisiais, būdama 25 metų, anksti mirus jos tėvui karaliui George'ui VI.

Kaip ir per daugelį kitų svarbių savi ilgo viešpatavimo sukakčių, Elizabeth tikriausiai paminės Įžengimo į sostą dieną privačiame rate savo Sandringamo dvare Norfolke, Anglijos rytuose.

Vis dėlto sekmadienį monarchė buvo matoma besišypsanti gerbėjams, prie bažnyčios įteikusiems jai gėlių.

Nors karalienės vengia viešai švęsti, ši sukaktis Britanijoje neliks nepaminėta.

Londono Taueryje, sostinės Žaliajame parke ir visoje karalystėje monarchė bus sveikinama patrankų salvėmis.

65 metų sukaktis vadinama safyriniu jubiliejumi, o karališkieji rūmai paskelbė nuotrauką, kurioje Elizabeth matoma dėvinti papuošalus su šiais brangakmeniais, tėvo padovanotus jai vestuvių proga 1947 metais.

2014 metais Davido Bailey padarytoje nuotraukoje Elizabeth matoma dėvinti žėrintį vėrinį, pagamintą 1850 metais ir sudarytą iš 16 stambių pailgų safyrų deimantais nusagstytuose apsoduose.

„Jos akys labai malonios, su šelmiškais žiburėliais. Man visada patiko stiprios moterys, o ji – labai stipri moteris“, – tuo metu sakė fotografas.

Monetos, pašto ženklai ir saliutai

Karališkoji monetų kalykla šios sukakties proga išleido kelias specialiai nukaldintas monetas – nuo gana įprastų 5 svarų iki 1 000 svarų nominalo auksinės monetos, sveriančios kilogramą ir kainuojančios 50 tūkst. svarų.

Ant 5 svarų nominalo monetos pavaizduota imperijos karūna, atsukta taip, kad matytųsi Stuartų (Stiuartų) safyras.

Ant jos taip pat iškalti žodžiai iš garsios Tautų Sandraugai skirtos kalbos, pasakytos Elizabeth 1947 metais, jos 21-ojo gimtadienio proga: „Visas mano gyvenimas, ar jis bus ilgas, ar trumpas, bus pašvęstas tarnauti jums.“

Karališkasis paštas savo ruožtu išleido 5 svarų vertės safyrų mėlio pašto ženklą.

„Labai, labai sunku jos nemėgti“, – naujienų agentūrai sakė Andrew Gimsonas, knygos „Karaliai ir karalienės pagal Gimsoną“ autorius.

„Jai niekada šiurkščiai neatkertama; ji visada būdavo aukščiau politikos“, – pridūrė jis.

„Apskritai mūsų politikai labai nepopuliarūs“ tarp paprastų piliečių, konstatavo A.Gimsonas.

„Jiems būtų daug priimtiniau, kad tą vaidmenį atliktų ši pareiginga moteris“, – tvirtino publicistas.

Pranoktas Victorios rekordas

2015 metų rugsėjį karalienė Elizabeth II tapo ilgiausiai valdžiusia iš Britanijos monarchų. Ji pranoko netgi savo proprosenelę karalienę Victorią nors sakė, „niekada nesiekusi“ tokio rekordo.

Pernai spalį ji tapo ilgiausiai viešpataujančia iš tebegyvenančių monarchų, kai mirė Tailando karalius Bhumibolas Adulyadejas.

Elizabeth jau yra atšventusi tris didelius valdymo jubiliejus. 1977-aisiais, minint sidabrinę 25 metų sukaktį, buvo rengiamos gatvės šventės, o monarchė surengė kelionę po pasaulį. Per auksinį 50 metų jubiliejų 2002-aisiais, be kita ko, Bakingamo rūmuose buvo surengtas popmuzikos koncertas. Per deimantinį 60 metų jubiliejų 2012 metais Temzės upėje Londone vyko laivų paradas.

Karalienė yra Tautų Sandraugos vadovė ir formali Australijos, Kanados bei Naujosios Zelandijos vadovė.

Dėl senatvės Elizabeth vis daugiau savo pareigų perduoda jaunesniems karališkosios šeimos nariams.

Jos 34 metų anūkas princas Williamas antrasis eilėje po savo tėvo princo Charleso, šiemet baigs greitosios pagalbos sraigtasparnių piloto darbą, kad galėtų vykdyti daugiau įpareigojimų savo senelės vardu.