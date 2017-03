D. Britanija finišo tiesiojoje dėl išsiskyrimo su ES

Theresa May

Kaip rašo „The Independent“, Bendruomenių rūmai kovo 13 d. po pietų svarstys šį įstatymo projektą kartu su pataisomis, teisiškai galinčiomis užtikrinti ES šalių narių teisę gyventi ir dirbti JK po „Brexit“, parlamento nariams – galimybę balsuoti dėl bet kokio susitarimo, kurio sieks Th. May.

Nors pati Th. May viliasi, kad įstatymo projektas bus priimtas be pataisymų, vis tik maištingai nusiteikusių torių grupelė reikalauja aiškesnių pasižadėjimų dėl didesnio parlamento vaidmens priimant su šalies ateitimi susijusius sprendimus.

Tarp tų, kurie prašo nuolaidų, atsidūrusi ir buvusi Švietimo reikalų sekretorė Nicky Morgan. Ji linkusi teigti, kad parlamentinis balsavimas nėra skirtas „Brexit“ keliui užkirsti, ir siunčia Th. May skirtą įspėjimą: jai teks susidurti su torių susiskaldymu, jei ji nepatenkins keliamų reikalavimų.

„Manau, jei ministrė pirmininkė nori vieningos partijos, tada tai yra paprasčiausias nuraminimas, kurį gali pateikti ministrai man ir mano kolegoms, paremsiantiems vyriausybę šiuo klausimu“, - „BBC Radio 4 Today“ laidoje sakė ji.

Lordų rūmai pritarė dviem Th. May aktyvuoti 50 straipsnį skirto teisės akto pataisoms dėl ES šalių narių piliečių ir svaraus parlamento balso priimant galutinį sprendimą dėl „Brexit“ sutarties.

Nepaisant šiokios tokios sumaišties tarp torių, labiausiai tikėtina, kad abiejų parlamento rūmų atstovai kovo 13 d. uždegs žalią šviesą teisės aktui be pataisymų ir tokiu būdu atvers kelią Th. May aktyvuoti 50 straipsnį jau rytoj.

N. Sturgeon jau kitą savaitę inicijuos antrojo referendumo dėl nepriklausomybės procesą.

Škotijos ministrė pirmininkė teigia, kad kompromisinio susitarimo pasiekti greičiausiai nepavyks, nes Didžiosios Britanijos valdžios pozicija „labai griežta“.

N. Sturgeon sako pati būtų linkusi į kompromisą, jeigu tik Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May suteiktų Škotijai prieš „Brexit“ derybas palankesnį pasiūlymą. Škotijos politikė teigia paliekanti atviras duris naujoms deryboms.

Škotijos vyriausybės vadovė tvirtina „besiimsianti visų reikiamų priemonių, padėsiančių užtikrinti, kad Škotija procese išlaikytų pasirinkimo laisvę“.

Politikės tvirtinimu, ji jau kitą savaitę inicijuos oficialų procesą dėl antrojo nepriklausomybės referendumo, tačiau pats balsavimas vyks tik tada, kai Didžiosios Britanijos situacija bus aiški, vos tik pasibaigs derybos dėl „Brexit“.

N. Sturgeon cituoja ankstesnį Th. May pažadą, kad susitarimas bus parengtas iki ateinančių metų pabaigos – esą tai anksčiausia ir antrojo referendumo data.

Balsavimas gali vykti nuo 2018 metų rugpjūčio iki 2019 metų pavasario, teigia Škotijos vyriausybės vadovė.