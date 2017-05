Choleros protrūkis Jemene pražudė 34 žmones

Karo išvargintame Jemene pakartotinis choleros protrūkis per pastarąsias dvi savaites pražudė 34 žmones, informuoja BBC. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu, nuo balandžio 27 iki gegužės 7 dienos pranešta apie 2 022 choleros ir staigaus vandeningo viduriavimo atvejus. Protrūkis nuo spalio mėnesio paveikė apie 26 tūkst. žmonių.

Po dvejus metus šalyje trunkančio konflikto šalyje žlunga sveikatos sistema ir civilinė infrastruktūra. Remiantis PSO duomenimis, Jemene visiškai funkcionuoja mažiau kaip 45 proc. gydymo įstaigų. Beveik 300 įstaigų apgadintos arba suniokotos per kovas tarp husių sukilėlių judėjimui artimų ir prezidentui Abdrabui Mansurui Hadi'ui ištikimų pajėgų. Prezidentą remia Saudo Arabijos vadovaujama daugiašalė koalicija.

Kaip pranešama, daugiau kaip 8 mln. Jemeno piliečių neturi prieigos prie geriamo vandens ir sanitarijos. PSO atstovas teigė, kad pastaruoju metu vyravusios stiprios liūtys į šulinius ir vandens šaltinius atplukdė krūvas nesurinktų šiukšlių. Be to, šiltesnis oras sukuria palankią aplinką plisti cholerą sukeliantiems patogenams.

Cholera yra per vandenį plintanti liga, perduodama per užterštą vandenį ir maistą. Liga pasireiškia ūmiu viduriavimu ir vėmimu, cholera užsikrėtę žmonės gali labai sunkiai sirgti, o negydant - mirtis gali ištikti per kelias valandas.