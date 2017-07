Čečėnų lyderis R. Kadyrovas: „gėjus pasiimkite kuo toliau“

Amerikiečių televizija HBO rado progą pasidomėti seksualinių mažumų padėtimi Čečėnijoje, kai prezidentas R. Kadyrovas įsileido žurnalistus nušviesti jo sporto iniciatyvų. Pastaruoju metu R. Kadyrovas itin daug dėmesio skiria kovų menams, pats būdamas boksininku. Birželio 30-ąją įrašyto interviu ištraukas HBO išleido šį savaitgalį.

„Dabar žinome, ko čia iš tikrųjų atvykote. Ir ko jūs siekiate tokiais klausimais? Čia juk nesąmonė. Neturime tokių žmonių. Nėra čia gėjų. Jei rasite, pasiimkite į Kanadą. Vardan Dievo. Pasimkite kuo toliau. Išvalykite mūsų kraują, jei rasite, pasiimkite“, – pareiškė Rusijos Čečėnijos Respublikos prezidentas.

2. Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people. pic.twitter.com/oTshkbFGLO

— Yashar Ali (@yashar) 14 July 2017