Šį atsakomąjį žingsnį Kataras žengė praėjus parai po to, kai Centrinės Afrikos valstybė paskelbė uždaranti emyrato diplomatinę atstovybę Ndžamenoje, apkaltinusi Dohą mėginimais destabilizuoti padėtį šalyje. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Ahmedas bin Saeedas al Rumaihi sakė, kad Kataras nusprendė „uždaryti Čado Respublikos ambasadą Dohoje ir nurodyti jos diplomatams bei personalui per 72 valandas išvykti iš šalies“. URM atstovas pridūrė, kad Kataras kategoriškai atmeta nepagrįstus Čado kaltinimus dėl bandymų destabilizuoti padėtį šalyje. Čadas trečiadienį nurodė, kad uždaro Kataro diplomatinę atstovybę siekdamas „apsaugoti taiką ir stabilumą regione“. Kataro diplomatams buvo nurodyta išvykti iš šalies per 10 dienų. Birželio mėnesį Čadas, Mauritanija ir Senegalas atšaukė savo ambasadorius iš Kataro. Kiek anksčiau Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Bahreinas, ir Egiptas nutraukė diplomatinius bei prekybinius ryšius su Kataru, apkaltinę jį parama islamo ekstremistams. Maža, dujų turtinga valstybė šiuos kaltinimus griežtai neigia. Kataras anksčiau kaltino Saudo Arabiją, kad ji kartu su sąjungininkėmis spaudžia Afrikos šalis šiame diplomatiniame ginče palaikyti jų pusę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.