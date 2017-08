Šverino miesto prokuratūra ketvirtadienį pareiškė, kad per pastaruosius mėnesius Hubertą Zafke dukart ištyrę ekspertai nustatė, kad jis negali stoti prieš teismą. 2015 metais H. Zafke buvo apkaltintas bendrininkavimu nužudant 3681 žmogų, kai dirbo Aušvico koncentracijos stovykloje. Kaltinamojo advokatas sako, kad jo ginamasis nepadarė nieko nusikalstama. Birželio mėnesį nuo bylos nagrinėjimo buvo nušalinti trys Noibrandenburgo teismo teisėjai, kurie daug kartų atidėjo bylos nagrinėjimą, kilus klausimų dėl kaltinamojo sveikatos būklės. Teisėjai buvo nušalinti, kai prokurorai ir Aušvico aukų artimuosius atstovaujantys advokatai pasiskundė dėl galimo teisėjų šališkumo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.