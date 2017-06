Buvęs JAV prezidentas J. Carteris lėktuve paspaudė kiekvienam keleiviui ranką

Jamesas Parkeris Sheffieldas praėjusią savaitę skrido tuo lėktuvu ir socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame metyti, kaip besišypsantis 92 metų eksprezidentas ėjo orlaivio salonu tarp eilių ir spaudė visiems keleiviams rankas. Įvykį matęs vyras Atlantos televizijai WSB-TV sakė, kad J. Carterio entuziazmas buvo „tikras ir kuklus“.

❤️✈️🙌 Former President Jimmy Carter shakes hand of every passenger on flight from Atlanta: https://t.co/hdIWESJJaS pic.twitter.com/VxddK6PuhK— Kimberly Richardson (@kr_wsb) June 11, 2017