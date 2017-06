Senatorius Richardas Burras, komiteto pirmininkas, pradėdamas posėdį sakė, kad „amerikiečiams reikia išgirsti jūsų istorijos versiją, lygiai kaip jiems reikia išgirsti prezidento įvykių vertinimą“.

Priesaiką davęs J. Comey pareiškė, kad visą svarbią informaciją išplatino jau trečiadienį, todėl kalbės trumpai ir atsakys į visus Senato klausimus.

J. Comey sakė, kad D. Trumpas apšmeižė jį ir visą FTB, sakydamas, kad biuras neatlieka savo darbo. „Tai buvo melas, aiškus ir paprastas“, - sakė jis.

Jis taip pat gynė FTB ir sakė, kad „FTB yra nuoširdus, FTB yra stiprus, ir FTB yra ir visada bus nepriklausomas“. Taip pat jis padėkojo savo kolegoms už jų tarnybą.

Rusija atakavo šimtus JAV institucijų

J. Comey sako, kad nemano, jog D. Trumpas jo prašė nutraukti tyrimą dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus ir priduria, kad ne jis turi spręsti, ar prezidentas bandė kištis į teisingumo procesą.

Tačiau patikino, kad neturi jokių abejonių, kad Rusija kišosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus. Tačiau balsai nebuvo jokiu būdu paveikti šių bandymų. Jis pranešė, kad FTB žinojo apie Rusijos kibernetinių atakų bandymus jau 2015 metų vasarą.

J. Comey pareiškė, kad „mažiausiai šimtas“ JAV institucijų buvo puolamos Rusijos programišių per JAV rinkimų kampaniją, „galbūt tūkstančiai“.

Jis pareiškė, kad rusų kibernetinės atakos per rinkimų kampanija buvo neabejotinai priešiškas Rusijos valdžios aktas prieš Ameriką.

Taip pat jis patvirtino, kad tai buvo ilgalaikis Rusijos tikslas - kištis į JAV politiką ir ateityje taip pat tai kartosis.

Prašė nevadinti tyrimu

JAV Generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas nurodė man „nevadinti to tyrimu (tyrimo dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus - red.), o vadinti tai klausimu, kas mane supainiojo ir sukėlė susirūpinimą“, - sakė J. Comey.

Jis taip pat pareiškė, kad darė užrašus po susitikimų su D. Trumpu dėl to, kad buvo susirūpinęs, kad JAV prezidentas gali meluoti apie jų susitikimus.

„Žinojau, kad gali ateiti diena, kai man prireiks užrašų, ne tik kad apginčiau save, bet kad apginčiau FTB“, - sakė J. Comey.

J. Comey taip pat patvirtino, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nebuvo tiriamas šiuose tyrimuose.

Jautėsi spaudžiamas dėl M. Flynno

Buvęs FTB direktorius sakė, kad D. Trumpo žodžius, kad jis „turi viltį“, kad FTB nebetirs jo buvusio nacionalinio saugumo patarėjo Michaelo Flynno, jis priėmė kaip įsaką. Nors jis pripažino, kad tiesioginio įsakymo iš D. Trumpo šiuo klausimu nebuvo.

Paklaustas, ar negalėjo tiesiog sustabdyti D. Trumpo, kai jis pradėjo kalbėti apie tyrimą dėl M. Flynno, J. Comey sakė, kad jis buvo tiesiog priblokštas, kad toks pokalbis apskritai vyksta, todėl nesureagavo ir į nieką nesikreipė dėl tokių D. Trumpo žodžių.

J. Comey taip pat pareiškė, kad mano, jog buvo atleistas būtent dėl Rusijos tyrimo.

Senatoriai kritikavo J. Comey, kad jis neatsakė D. Trumpui, kad tyrimo dėl M. Flynno aptarimas nėra priimtinas, o vietoj to pritarė prezidentui, kad M. Flynnas yra „geras vyrukas“.

J. Comey taip pat pripažino, kad atidavė informaciją apie pokalbį su prezidentu apie M. Flynną savo artimam draugui, kad šis informaciją perduotų žiniasklaidai.

M. Flynnas buvo priverstas atsistatydinti po to, kai į viešumą iškilo jo pokalbiai su Rusijos ambasadoriumi JAV Sergejumi Kisliaku. Buvo pranešama, kad šiuose pokalbiuose paliesta ir sankcijų Rusijai sušvelninimo tema.

D. Trumpas prašė J. Comey 3 dalykų

Senatorius Marcas Rubio paklausė J. Comey patvirtinimo, kad D. Trumpas jo prašė trijų dalykų - „nuoširdaus lojalumo“, atsisakyti tirti M. Flynną, nes jis yra „geras vyrukas“ ir pranešti amerikiečiams, kas jau seniai buvo žinoma tiek FTB, tiek aukštiems pareigūnams - kad D. Trumpas nebuvo asmeniškai tiriamas.

J. Comey patvirtino visus šiuos tris dalykus.

Buvęs FTB direktorius keletą kartų pakartojo, kad D. Trumpas asmeniškai nebuvo tiriamas.

Trečiadienį išplatino pranešimą

Anksčiau J. Comey yra pareiškęs, kad prezidentas D. Trumpas ragino jį nutraukti tyrimą dėl buvusio nacionalinio saugumo patarėjo Michaelo Flynno numanomų ryšių su Rusija.

Šią politinę bombą J. Comey susprogdino JAV įstatymų leidėjams aiškinantis, ar prezidentas mėgino trukdyti vykdyti teisingumą.

J. Comey oficialaus liudijimo per ketvirtadienį Kapitolijuje vyksiantį posėdį išvakarėse buvęs FTB vadovas sakė, kad D. Trumpas per pokalbius ne kartą užsimindavo apie šios agentūros atliekamą jautrų tyrimą dėl numanomo Rusijos kišimosi. J. Comey sakė, kad po tų pokalbių jį buvo apėmęs didelis nerimas, ar prezidentas mėgina kištis į šį procesą.

„Tikiuosi, aiškiai pamatysite galimybę palikti tai ramybėje, palikti Flynną ramybėje. Jis – geras vyrukas“, – prieš ketvirtadienį vyksiantį Senato posėdį iš anksto paskelbtose rašytinio liudijimo ištraukose J. Comey citavo D. Trumpo žodžius, esą ištartus vasario 14-ąją, kai jiedu kalbėjosi akis į akį Ovaliniame kabinete.

„Supratau, kad prezidentas prašo, jog mes nutrauktume bet kokį tyrimą dėl Flynno, susijusį su jo klaidingais pareiškimais apie gruodį vykusius jo pokalbius su Rusijos ambasadoriumi“, – pridūrė J. Comey.

Iš FTB vadovo pareigų D. Trumpas jį atleido gegužės pradžioje.

Tačiau D.Trumpas jaučiasi „visiškai ir absoliučiai išteisintas“ J. Comey rašytinių parodymų, nes buvęs FTB vadovas patvirtina sakęs prezidentui, kad joks tyrimas dėl jo veiksmų neatliekamas, sakė šalies vadovo privatus advokatas.

D. Trumpo rinkimų kampaniją ir prezidentavimą temdė įtarimai, kad Rusijos kišimasis padėjo jam laimėti rinkimus.

J. Comey taip pat sakė, kad per jųdviejų susitikimą sausio 27-ąją, likus kelioms dienoms iki milijardieriaus respublikono inauguracijos, D. Trumpas reikalavo jo lojalumo.

„Prezidentas sakė: „Man reikia lojalumo, tikiuosi lojalumo.“ Po to stojo nejauki tylą, per kurią nejudėjau, nekalbėjau ir niekaip nekeičiau veido išraiškos“, – rašo J. Comey.

Jo komentarai, patvirtinę daugelio pastarosiomis savaitėmis paskelbtų žiniasklaidos pranešimų apie jo santykius du D. Trumpu detales, buvo paskelbti prieš J. Comey liudijimą Senato žvalgybos komiteto posėdyje.

Be to, du aukšto rango JAV žvalgybos pareigūnai neseniai išsisuko nuo atsakymo į Senato komisijos klausimus, ar D. Trumpas prašė jų įsikišti į tyrimą dėl M. Flynno, kaip skelbė dienraštis „The Washington Post“.

Nei žvalgybos direktorius Danas Coatsas, nei Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) vadovas Mike'as Rogersas dienraščio straipsnyje išdėstytų teiginių nepaneigė. Tačiau jie abu sakė niekada nejutę esantys „spaudžiami“ imtis kokių nors veiksmų.

„Niekada nejutau spaudimo kaip nors kištis arba trikdyti politiškai formuojant žvalgybos duomenis arba susiejant (juos) su vykdomu tyrimu“, – sakė D. Coatsas.

Didelis susirūpinimas

D. Trumpas trečiadienio darbus pradėjo pranešimu apie savo pasirinktą kandidatą tapti nauju FTB vadovu – Christopherį Wray, kriminalinių bylų karjeros prokurorą, per prezidento George'o W. Busho kadenciją dirbusį Teisingumo departamente.

Ch. Wray kandidatūrą dar turi patvirtinti Senatas.

D.Trumpas netikėtai atleido J.Comey gegužės 9-ąją ir teigė esąs smarkiai nusivylęs, kad tęsiamas tyrimas, ar jo rinkimų kampanijos nariai buvo susimokę su Rusija, kad būtų imtasi veiksmų prieš respublikono varžovę Hillary Clinton.

Kai FTB vadovas buvo pašalintas iš pareigų, Teisingumo departamentas vadovauti vyriausybės tyrimui paskyrė specialųjį prokurorą Robertą Muellerį, buvusį FTB direktorių.

Atskirus tyrimus taip pat vykro Senato ir Atstovų Rūmų žvalgybos komitetai. Kai kurie buvę svarbūs D. Trumpo patarėjai ir jo žentas Jaredas Kushneris buvo paprašyti arba įpareigoti duoti parodymus ir suteikti informacijos.

Savo pareiškime J. Comey aiškiai nurodė, kad jam buvo nesmagu kalbėtis su prezidentu apie vykdomą tyrimą, nors jis ir patikino D. Trumpą, jog jis asmeniškai nesąs šio tyrimo subjektas.

J. Comey nenurodė, ar laiko prezidento veiksmus prilygstančiais trukdymui vykdyti teisingumą. Manoma, kad ketvirtadienį įstatymų leidėjai paprašys aiškiai atsakyti į šį klausimą.

„Galbūt klystu, bet man jis atrodė sutelkęs dėmesį į tai, kas buvo ką tik nutikę po Flynno pasitraukimo ir kontroversijos dėl jo pareiškimų apie savo pokalbius telefonu“, – rašo J. Comey.

„Kaip bebūtų, tai kėlė didelį nerimą, žinant FTB, nepriklausomos tiriančiosios agentūros, vaidmenį“, – pridūrė jis.

Be to, J. Comey paminėjo, kad kovo 30-ąją kalbėdamasis su juo telefonu D. Trumpas paklausė, kaip būtų galima „išsklaidyti debesis“ dėl vykdomų visų su Rusija susijusių tyrimų, trikdančių prezidento pastangas vadovauti šaliai.

Kalbos apie apkaltą

Įstatymų leidėjai sakė, kad per ketvirtadienio posėdį visų pirma bus stengiamasi išsiaiškinti, ar D. Trumpas trukdė vykdyti teisingumą. Analogiški kaltinimai 1973 metais nulėmė prezidento Richardo Nixono atsistatydinimą.

Paklaustas, ar D. Trumpo veiksmai buvo derami, Senato žvalgybos komiteto pirmininkas respublikonas Richardas Burras atsakė: „Sprendžiant iš to, ką skaičiau, nemanau, kad buvo kokių nors nusižengimų, bet sulyginsiu tai su jo žodiniu liudijimu ir palyginsiu tai su iki šiol mūsų tyrimo surinktais įrodymais.“

Atstovų Rūmų narė demokratė Kathy Castor savo „Twitter“ žinutėje rašo, jog D. Trumpo reikalavimas, kad J. Comey būtų jam lojalus, „atrodo kaip trukdymas“ vykdyti teisingumą.

Kongreso narys demokratas Alas Greenas sakė, kad jau yra parengęs tezes apkaltos procesui ir kad jos dabar vertinamos.

„Iš tikrųjų nekeliamas klausimas, ar prezidentas trukdė vykdyti teisingumą, – sakė jis. – Tikrasis klausimas – ar prezidentas gali trukdyti vykdyti teisingumą ir likti nebaudžiamas.“