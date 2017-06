Antradienio vakarą buvo pranešta apie sprogimo garsus pagrindinėje Briuselio stotyje. Iš karto po to evakuota pagrindinė stotis ir La Grande Place aikštė, praneša bbc.com.

Kai kurie Belgijos naujienų portalai teigia, kad sprogdintojas šaukė „Allahu akhbar“.

Sprogimas, kurį matė ir girdėjo liudininkai, buvo nedidelis. Žmonės per šį įvykį nenukentėjo, tačiau mieste kilo didžiulė panika. Iš pagrindinės miesto stoties ėmė bėgti žmonės, evakuoti šalia buvę objektai.

Liudininkai praneša, kad pagrindinė aikštė buvo evakuota per keletą sekundžių, tačiau dalis asmenų ėmė fotografuoti ir filmuoti kilusį gaisrą stoties viduje.

Belgijos policija informuoja, jog situacija kontroliuojama, tačiau ragina laikytis reikalavimų.

„Twitter“ tinkle dalijamasi fotografija, kurioje matomas nedidelis gaisras:

Photo shows the scene of an incident at a train station in Brussels, Belgium, that police say is under control https://t.co/pLnOZEqql4 pic.twitter.com/ZiERRtNNMn

— CNN (@CNN) June 20, 2017