Briuselyje per antiteroristinius reidus suimti keturi asmenys, rasta ginklų

Belgijos kovos su terorizmu pareigūnai praeitą naktį surengė reidų Briuselyje, per kuriuos buvo suimti keturi žmonės ir rasta ginklų, trečiadienį pranešė federalinė prokuratūra. Pasak pareigūnų, šie reidai susiję su baikerių klubu „Kamikaze Riders“, kurio nariams anksčiau buvo pareikšta įtarimų teroristine veikla.

„Per kratą viename iš namų rasta įvairių ginklų. Suimti iš viso keturi asmenys, jie išvežti apklausti“, – sakoma pranešime.

Vienas tyrimui artimas šaltinis nurodė, kad per reidus Anderlechto rajone rasti bent du Kalašnikovo automatai. Žiniasklaidos pranešimuose taip pat sakoma, kad pareigūnai rado sprogmenų.

Prokuratūros pranešime skelbiama, kad šie reidai „visiškai nesusiję“ su 2015 metų lapkritį Paryžiuje ir 2016 metų kovą Briuselyje įvykdytomis teroro atakomis. Atsakomybę dėl šių išpuolių prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), o juos įvykdė Belgijos sostinėje veikusių ekstremistų kuopelių nariai.

Be to, Prancūzijos šiaurėje per bendrą prancūzų ir belgų kovos su terorizmu operaciją buvo sulaikytas vyras, įtariamas ryšiais su „Kamikaze Riders“.

Šis 42 metų asmuo, areštuotas šiaurinio Lilio miesto priemiestyje, įtariamas planavęs „smurto veiksmus“, sakė tyrimui artimas šaltinis.

2003 metais įkurtas klubas „Kamikazes Riders“ įtariamas ryšiais su 2015 metų pabaigoje Briuselyje sužlugdytais išpuoliais.

Pernai spalį du šios grupės nariai buvo nuteisti dėl priklausymo teroristinei grupuotei.

Vienam jų skirta šešeri, kitam – treji metai laisvės atėmimo.

Jie buvo įtarti planavę įvykdyti išpuolį, panašų į surengtą 2015 metų lapkritį Paryžiuje ir nusinešusį iš viso 130 žmonių gyvybių.

Briuselyje tebegalioja aukšta saugumo parengtis, paskelbta po pernai kovą IS mirtininkų sprogdintojų išpuolių sostinės oro uoste ir metropolitene, per kuriuo žuvo 32 žmonės, o dar šimtai buvo sužeisti.