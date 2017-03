Briuselis mini teroro atakų metines

Belgijos karalius Philippe'as tylos minute pagerbs teroro aktų aukas Zaventemo oro uoste ir Malbeko metropoliteno stotyje. Per džihadistų mirtininkų sprogdintojų atakas žuvo 32 asmenys, o dar per 320 žmonių buvo sužeista.

Vėliau įvyks „triukšmo minutė“, per kurią griaudės ceremoniją dalyvių aplodismentai, o traukiniai, tramvajai ir autobusai sustos, pagerbiant skaudžiausios teroro atakos šalyje aukas.

Praėjus metams po išpuolių Belgijoje tebėra padidintas saugumas, o gatvėse patruliuoja kariai. Be to, esama įspėjimų apie galimas IS kovotojų, grįžtančių iš Irako ir Sirijos, grėsmes.

Tyrėjai teigia, kad sprogdinimus įvykdė tas pats tinklas, surengęs ir 2015-ųjų lapkričio atakas Paryžiuje. Pasak pareigūnų, jis vykdė IS vadovybės nurodymus.

„Gali būti, kad laikysime karius gatvėse – tikrai negaliu pasakyti, kokia bus mūsų padėtis po mėnesio, trijų ar šešių“, – per televiziją RTL sakė Belgijos ministras pirmininkas Charles Michelis.

Nors trečiadienio ceremonijos bus akylai saugomos, jų tikslas – sutelkti Belgijos visuomenę: pradedant karališkąja šeima, baigiant moksleiviais ir visų tikėjimų žmonėmis.

Nuo 7 val. 58 min. vietos (8 val. 58 min. Lietuvos) laiku Belgijos karalius Philippe'as ir karalienė Mathilde vadovauja oro uoste vyksiančiai atminimo ceremonijai, kurioje dalyvaus nukentėjusieji, žuvusiųjų artimieji bei gelbėtojai. Per sprogdintojų mirtininkų Najimo Laachraoui ir Ibrahimo El Bakraoui surengtą ataką Zaventemo oro uoste žuvo 16 žmonių.

Karališkoji pora vėliau metropoliteno traukiniu vyks į Malbeko stotį, kur 9 val. 11 min. perpildytame traukinyje susisprogdino I.El Bakraoui brolis Khalidas. Per šį išpuolį žuvo dar 16 žmonių.

Abiejose vietose žuvusieji bus pagerbti tylos minute.

Tačiau vėliau metropoliteno darbuotojai surengs „triukšmo minutę“, prie kurios taip pat bus pakviesti prisijungti ir keleiviai, kad „parodytų, jog nepamiršo, tačiau pasisako prieš neapykantą ir terorą“, teigė Briuselio viešojo transporto kompanija „Stib“.

„Pasipriešinimas ir orumas“

Vėliau karalius ir karalienė Briuselio centre atidengs naują plieninį paminklą, skirtą atminti pastarųjų teroro atakų aukoms.

Po to su žmonėmis, nukentėjusiais per atakas, susitiks vaikai iš Molenbeko rajono mokyklų, taip pademonstruodami savo solidarumą. Minėtame rajone daugiausia gyvena musulmonai, be to, jame užaugo nemažai išpuolius įvykdžiusių asmenų.

Trys Briuselio gyventojų eisenos susitiks Biržos aikštėje, kur pernai po teroro atakų šimtai žmonių buvo susirinkę pademonstruoti solidarumo.

Galiausiai garsusis Briuselio simbolis – besišlapinančio berniuko statula „Manneken Pis“ – bus aprengtas ugniagesio kostiumu. Taip bus pagerbtas pagalbos tarnybų darbas.

„Bėgant metams „Manneken Pis“ buvo pavogtas, išardytas ir sudaužytas į gabalėlius. Tačiau jis tebėra ten, ir mums jis yra pasipriešinimo ir orumo liudytojas“, – sakė Briuselio priešgaisrinės tarnybos vadovas Tanguy du Busas de Warnaffe'as.

Po atakų pasirodė kaltinimų, kad Belgija neva tapo „žlugusia valstybe“, nesugebėjusia susekti kuopelės, atsakingos už sprogdinimus Briuselyje bei Paryžiaus atakas, nusinešusias 130 žmonių gyvybes.

Be kita ko, kilo klausimų, ar stiprus susiskaldymas tarp Belgijos prancūzakalbių ir flamandiškai šnekančių žmonių leido vis didėjančiam radikalizmui likti nepastebėtam.

Pagrindinį Paryžiaus atakų įtariamąjį, Salahą Abdeslamą (Salahą Abdislamą) 2016-ųjų kovo 18 dieną per reidą Molenbeko rajone pašovė ir suėmė policija. Dėl to būta daug spėlionių, kaip jis sugebėjo sugrįžti į Belgiją ir beveik keturis mėnesius likti nesusektas.

Dėl jo arešto savo planus veikiausiai pakeitė likę jo kuopelės nariai, ir, užuot surengę naują išpuolį Paryžiuje, praėjus keturioms dienoms po S. Abdeslamo suėmimo nusitaikė į Briuselio oro uostą ir metropoliteną, teigia tyrėjai.

Trečiasis oro uosto užpuolikas Mohamedas Abrini buvo suimtas Briuselio centre praėjus beveik mėnesiui po atakų. Stebėjimo kamerų užfiksuotas M.Abrini, pramintas „vyru su skrybėle“, pabėgo iš oro uosto, nesusprogdinęs jo lagamine paslėptos bombos.

Visi įtariamieji buvo susiję su IS kuopele, kuriai vadovavo belgų ir marokiečių kilmės Abdelhamidas Abaaoudas – vienas iš Paryžiaus atakų organizatorių, vėliau nukautas policijos pareigūnų.

Po to buvo nustatyta, kad oro uosto sprogdintojas N. Laachraoui buvo pagrindinis Paryžiaus atakų sprogmenų gamintojas.