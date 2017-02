Britų salose siautė stipri audrayra žuvusių ir sužeistų

Britų salose siaučiant audrai „Doris“ ketvirtadienį krentančios nuolaužos užmušė vieną žmogų; be to, viename judriausių Europos oro uostų sutriko skrydžiai, o nemažai šalies gyventojų liko be elektros.