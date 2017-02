Britų princo Charleso krikšto dukra Tara Palmer-Tomkinson rasta negyva

Princas Charlesas paskelbė pranešimą, kuriame sakoma, kad jį ir Kornvalio kunigaikštienę „giliai nuliūdino“ žinia apie jos mirtį.

„Mintimis esame su (jos) šeima“, – pridūrė princas.

T.Parlmer-Tompkinson mirties priežastis dar nežinoma, tačiau pernai ji pranešė, kad jai buvo diagnozuotas smegenų auglys.

T.Palmer-Tomkinson buvo gerai žinoma elito vakarėlių dalyviams dešimtajame dešimtmetyje. Ji dažnai būdavo fotografuojama iškylaujanti su pasaulio garsiaisiais ir turtingaisiais, nevengė žiniasklaidos.

Ji dalyvavo televizijos realybės šou laidose, tarp jų 2002 metų šou „I'm a Celebrity, Get Me Out of Here“, kuriame užėmė antrą vietą.

Bulvarinė žiniasklaida, vadinusi velionę „T-P-T“, nuolat narstė jos gyvenimą, kuriame būta ir nuopolių ir pakilimų.

Nemažai buvo rašoma apie jos brangų potraukį kokainui, pakenkusiam vakarėlių liūtės nosies pertvarai, kurią net teko operuoti.

Apie savo onkologinę ligą T. Parlmer-Tompkinson pranešė praėjusiais metais. Ji sakė, kad liga buvo diagnozuota sausį, kai jai buvo aptiktas nepiktybinis darinys ant hipofizės.

„Nebesu tokia, kokia buvau. Esu daug ramesnė. Nebevažinėju į tokias vietas kaip Ibisa, nes linksmybių pasaulis mane gąsdina“, – pasakojo ji.

Pranešama, kad jos tėvai, Charlesas ir Patricia Palmer-Tomkinsonai, buvo artimi princo Charleso ir kitų karališkosios šeimos narių draugai. T. Parlmer-Tompkinson kilusi iš garsios žemvaldžių ir slidininkų giminės – jos senelis, dėdė ir tėvas dalyvavo olimpinėse žaidynėse.