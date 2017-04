Britų premjerė patikino: pakartotinio referendumo dėl „Brexit“ nebus

„Kelio atgal nėra“, – sakė ji interviu BBC, pažymėdama, jog dabar šalies vyriausybė turi ištesėti savo pažadus dėl „Brexit“.

Praėjusių metų vasarą, netrukus po to, kai beveik 52 proc. Didžiosios Britanijos rinkėjų balsavo už „Brexit“, šalyje prasidėjo kampanija už pakartotinio referendumo organizavimą.

Interneto peticija dėl pakartotinio referendumo Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES klausimu surinko du milijonus parašų.

Antradienį Th. May paskelbė, kad paprašys parlamentą paskirti pirmalaikius rinkimus birželio 8 d. – trejais metais anksčiau negu buvo numatyta.

Interviu BBC premjerė sakė nedalyvausianti rinkiminiuose televizijos debatuose. „Aš teikiu pirmenybę bendravimui su rinkėjais“, – pridūrė ji.

Leiboristų lyderis Jeremy'is Corbyn'as apkaltino premjerę vengiant atviros kovos per televiziją, o liberalai demokratai paragino per debatus vietoj T. May pastatyti tuščią kėdę.

T. May nenorą dalyvauti televizijos debatuose Jeremy's Corbyn'as pavadino keistu ir paragino ją pakeisti sprendimą ir taip pademonstruoti savo lyderystę.

„Surenkime debatus. To reikia demokratijai, to nusipelno britai“, – teigė jis.

Liberalų demokratų lyderis Tim Farron pridūrė: „Premjerės mėginimas išvengti kritikos rodo, kad ji iš aukšto žiūri į publiką“.

„Britai nusipelno galimybės pamatyti, kaip potencialūs lyderiai kalba apie mūsų šalies ateitį“, – sakė jis.

BBC atstovai pareiškė, jog dar anksti kalbėti apie tai, ar korporacija dalyvaus konkurse dėl teisės transliuoti televizijos debatus.

Manoma, kad parlamentas trečiadienį parems ministrės pirmininkės iniciatyvą ir balsuos už pirmalaikius rinkimus.